Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Yaşam Bursa - Maraş kaç kilometre? Bursa - Maraş arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Bursa - Maraş kaç kilometre? Bursa - Maraş arası mesafe ne kadar, ne kadar sürede gidilir?

        Türkiye'nin otomotiv ve tekstil devi, yeşil Bursa'nın tarihi dokusundan yola çıkıp, Anadolu'yu güneydoğuya doğru kat ederek, Kurtuluş Savaşı'ndaki destansı direnişiyle "Kahraman" unvanını alan ve dondurmasıyla dünyaya nam salan Maraş'a bir yolculuk... Bu, ülkenin en uzun şehirlerarası rotalarından biridir ve pek çok kişi için memleket ziyareti, iş veya kültürel bir keşif anlamına gelir.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.11.2025 - 10:36 Güncelleme: 13.11.2025 - 10:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bursa - Maraş kaç kilometre?
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bu büyük seyahati planlayanların aklındaki ilk ve en temel soru ise, "Bursa - Maraş kaç kilometre?" ve bu devasa mesafenin en verimli nasıl aşılabileceğidir. Bu uzun ve kapsamlı yolculuk hakkındaki tüm pratik bilgilere buradan ulaşabilirsiniz...

        Marmara'nın sanayi merkezinden, Güneydoğu Anadolu'nun kapısına, Ceyhan Nehri'nin kıyısındaki kadim şehre varmak, ciddi bir zaman ve rota planlaması gerektirir. Özel araçla seyahatin zorluklarından, otobüs yolculuğunun ekonomisine ve havayolunun hız avantajına kadar tüm seçenekleri, avantajları ve dezavantajlarıyla birlikte bu yazımızda sizler için bir araya getirdik.

        BURSA - MARAŞ ARASI KAÇ KİLOMETRE (KM)?

        Bursa şehir merkezi ile Kahramanmaraş (Maraş) şehir merkezi arasındaki karayolu mesafesi, en yaygın ve en hızlı güzergah olan Ankara-Adana otoyolları üzerinden yaklaşık 1030 ila 1050 kilometre arasındadır. Bu, Türkiye'nin en uzun şehirlerarası rotalarından biridir ve ülkeyi Marmara Bölgesi'nden, İç Anadolu'yu boydan boya geçerek Akdeniz Bölgesi'nin doğusuna (ve Güneydoğu Anadolu'nun batısına) bağlayan büyük bir yolculuğu ifade eder.

        REKLAM

        Bu devasa mesafe, yolculuk boyunca coğrafyanın ne kadar çarpıcı bir şekilde değiştiğini gösterir. Yolculuk, Bursa Ovası'nın bereketli topraklarından başlayarak, İç Anadolu'nun engin ve kuru bozkırlarına, oradan Toros Dağları'nın görkemli geçitlerine (Gülek Boğazı) ve Çukurova'nın sıcak düzlüklerine, nihayetinde ise Maraş'ın dağlık havzasına ulaşır. Güzergahın çok büyük bir bölümü, Türkiye'nin modern ve yüksek standartlı otoyol ağı (O-4, O-21, O-52) üzerinde gerçekleşir.

        BURSA - MARAŞ ARASI YOLCULUK SÜRELERİ: HANGİ ARAÇ NE KADAR SÜRER?

        Bursa ile Maraş arasındaki 1000 kilometreyi aşan mesafe için seyahat süresi, seçilen ulaşım yöntemine göre dramatik farklılıklar gösterir. Bu uzun rota için zaman ve konfor açısından en pratik seçenek genellikle uçaktır.

        • Uçak (Direkt veya Aktarmalı): En hızlı ve en verimli seçenektir.
        • Direkt Uçuş: Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI) Kahramanmaraş Havalimanı'na (KCM) direkt uçuşlar (genellikle AnadoluJet/AJet tarafından, mevsime veya belirli günlere bağlı olarak) yaklaşık 1 saat 30 dakika sürer.
        • Aktarmalı Uçuş: Direkt uçuş bulunamazsa, en pratik alternatif Bursa'dan karayoluyla İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) geçip (1.5 saat), oradan KCM'ye uçmaktır (1.5 saat).
        • Kapıdan Kapıya Toplam Süre (Direkt Uçuşla): Havalimanına ulaşım, güvenlik kontrolü, bekleme süreleri ve varış sonrası transfer dahil edildiğinde, kapıdan kapıya toplam yolculuk süresi genellikle 4 ila 5 saati bulur.

        ÖZEL ARAÇLA YOLCULUK

        REKLAM

        Bursa'dan Maraş'a özel araçla seyahat etmek, Türkiye'nin coğrafi merkezine doğru yapılan uzun bir sürüş deneyimidir. Bu yolculuğun, en az bir gece konaklamalı olarak iki güne yayılması şiddetle tavsiye edilir. Ankara veya Aksaray, bu mola için ideal şehirlerdir.

        • Bursa - Ankara Etabı (Yaklaşık 380-390 km): Bursa'dan D-200 (Bursa-Ankara yolu) takip edilerek İnegöl, Bozüyük ve Eskişehir üzerinden Ankara istikametine doğru ilerlenir. Bu etabın tamamı yüksek kaliteli bölünmüş yoldur.
        • Ankara Geçişi (O-20): Ankara şehir merkezinin yoğun trafiğine girmeye gerek kalmadan, Ankara Çevre Yolu'na (O-20) girilir ve güney istikameti (Konya/Adana/Niğde tabelaları) takip edilir.
        • Ankara - Adana Etabı (O-21): Çevre yolundan, modern Ankara-Niğde Otoyolu'na (O-21) bağlanılır. Bu otoyol, Aksaray üzerinden geçerek sizi Toros Dağları'nın eteklerine ve Pozantı'ya kadar ulaştırır.
        • Adana - Maraş Etabı (O-52 / O-53): Pozantı'dan sonra Adana-Şanlıurfa Otoyolu'na (O-52) girilir. Osmaniye'yi geçtikten sonra, Kahramanmaraş'a bağlanan O-53 otoyoluna girilerek şehir merkezine ulaşılır. Bu rota, neredeyse kesintisiz bir otoyol deneyimi sunar ve Gülek Boğazı gibi büyüleyici manzaralara tanıklık etmenizi sağlar.

        OTOBÜS VE UÇAK İLE ULAŞIM ALTERNATİFLERİ

        Otobüs: En ekonomik ve en yaygın kullanılan yöntemdir. Bursa Otogarı'ndan Kahramanmaraş Otogarı'na günün her saati, özellikle de gece boyunca, düzenli otobüs seferleri bulunur. Lider Kahramanmaraş, Ak Turizm gibi yerel firmaların yanı sıra, Kamil Koç, Pamukkale, Metro Turizm gibi tüm ulusal firmalar bu hatta hizmet verir. Gece yolculuğu, yolcuların geceyi yolda geçirerek konaklama masrafından tasarruf etmesini ve sabah Maraş'ta olmasını sağlar.

        Uçak: Zamandan tasarruf etmek isteyenler için en ideal seçenektir. Bursa Yenişehir Havalimanı'ndan (YEI), Kahramanmaraş Havalimanı'na (KCM) direkt uçuşlar, seyahat planlamasını inanılmaz derecede kolaylaştırır. Bu uçuşlar her gün olmayabilir, bu nedenle biletlerin seyahatten çok önce kontrol edilmesi gerekir. Direkt uçuş bulunamayan günlerde, en iyi alternatif Bursa'dan otobüsle İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na (SAW) geçip (1.5 saat), oradan kalkan sık ve düzenli Maraş uçuşlarından (1.5 saat) birini kullanmaktır.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Konut satışında tarihi zirve
        Konut satışında tarihi zirve
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Economist 2026 için ne öngörüyor?
        Kapı arkasından cinayet!
        Kapı arkasından cinayet!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        İstanbul'da dehşet kamerada! Kamyonetten indi 2 kere darp etti!
        Talisca'ya yeni talip!
        Talisca'ya yeni talip!
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        ABD'de 1 cent artık basılmayacak
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Şehit astsubayın babası konuştu
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Kiralanan oyuncularda son durum ne?
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Çifte cinayet sonrası yemek yemişti... Cezası açıklandı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bahçeli görüştü
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Aşk vaadiyle milyonluk vurgun!
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Sağanak yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Galatasaray'da sakatlıklarda son durum!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Melisa katilini şikayet etmiş! Seri cinayette sıcak gelişme!
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        Muazzez Abacı hayatını kaybetti
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        ABD'de 43 gün süren 'rekor hükümet kapanması' sona erdi
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Trump-Epstein bağı yeniden gündemde!
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi