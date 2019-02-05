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İngiliz Kraliyet Ailesi'nin mutfağına kadar giren, özellikle Avrupa, Uzak Doğu ülkeleri ve Rusya'da beğeniyle tüketilen "Bursa siyahı" inciri, coğrafi işaret aldı.
AA'nın haberine göre Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, belediye iştiraklerinden Tarım AŞ adına tescilli "BlackBursa" markasıyla uluslararası pazarlarda alıcı bulan Bursa siyah incirine "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi" de alındı.
"TARIM DA EN AZ SANAYİ KADAR OLMAZSA OLMAZDIR"
Tarım AŞ destekleriyle belgeyi alan Bursa Bölgesi Tarım Kooperatifleri Birliği yöneticileri, tescil belgesini Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a verdi.
Aktaş, Bursa'nın sahip olduğu zenginliklerin coğrafi işaret tescili ile koruma altına alınmasının büyük önem taşıdığını belirtti.
Aktaş, şehrin tarım potansiyelini çok önemsediklerini vurgulayarak, "Sanayimiz şehrimiz için ne kadar önemliyse tarım da en az o kadar önemli, hatta olmazsa olmazdır. Çok önemli tarımsal ürünlerimiz var. Bu ürünlerin her birisi birer altın değerinde. Bize düşen çiftçimizle el ele vererek ürünlerimizin kalitesini yükseltmek, markalaştırmak, tanıtmak ve dünya piyasalarında yer almalarını sağlamak." ifadesini kullandı.
"BURSA SİYAH İNCİRİ MARKAMIZ BLACKBURSA"
Tarım AŞ'nin eylülde Hong Kong'da Asia Fruit Logistica 2018 Fuarı'na katıldığını ve Bursa adına önemli bağlantılar sağladığını aktaran Aktaş, şunları kaydetti:
"Şimdi de 6-8 Şubat'ta Berlin Fruit Logistica 2019 Fuarı'ndayız. Orada da şehrimizi ve tarım ürünlerini tanıtacağız. Arkadaşlarımız Berlin'de bir konferansa katılarak orada da şehrimizi tanıtacaklar. Bursa ile Berlin ve Avrupa arasında yeni ticaret köprüleri kuracaklar. Şehrimizin ve tarım ürünlerinin markalaşma sürecinin önemli sacayaklarından birisi de coğrafi işaretler ve marka tescilleri. Bu bağlamda Tarım Kooperatifleri Birliğimiz adına alınan coğrafi işaret tescili hayati önem taşımaktadır. İştirakimiz Tarım AŞ adına tescilli Bursa siyah inciri markamız var 'BlackBursa'. Ayrıca uluslararası tarım ürünleri ticaretinde önemli bir gereklilik olan ve kalitenin sağlanmasında büyük önem taşıyan Global GAP belgemiz var. Bu sayede şehrimiz adına tüm Avrupa ve Asya’ya incir, armut, biber ve benzeri tarım ürünlerimizin ihracatını gerçekleştiriyoruz."
AHUDUDU İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Aktaş, ahududu üretiminde yüzde 96 ile neredeyse tüm ahududu üretiminin Bursa'da gerçekleştiğini anımsatarak, şöyle devam etti:
"Bu konuda da yine Tarım AŞ marifetiyle kaliteyi yükseltmek, rekolteyi artırmak, markalaşmayı sağlamak ve bu ürünümüzü de dünya pazarlarına satmak üzere proje yürütüyoruz. Ayrıca ahududu gibi bir başka katma değerli ürün olan yaban mersini, aronya gibi diğer ürünlerle ilgili de projelerimiz var. Tüm bu ürünleri işlemek, paketlemek, etiketli ve markalı olarak yurt içi ve dışı pazarlarına hem taze hem de dondurulmuş ürün olarak sunmak üzere tesisleşme projeleri de hazırlıyoruz.
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