Bursa’da 270 bin dolu makaron ele geçirildi

Harmancık İlçe Emniyet Amirliği Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, kaçak sigara yüklü hafif ticari aracın ilçeden geçeceği ihbarı üzerine harekete geçti.

Ekipler, Bursa’dan gelen aracın sürücüsüne ‘dur’ ihtarında bulundu. Ancak sürücü yoluna devam etti, ekipler de peşine düştü. Yapılan takiple durdurulan araçtaki M.C. ile M.D. gözaltına alındı. Araçta yapılan aramada, kolilerde 270 bin dolu makaron ele geçirildi.

Makaronlara imha edilmek üzere el konurken, şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri savcılıkça serbest bırakıldı.