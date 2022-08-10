Gece kulübündeki kavga can aldı! 0:00 / 0:00

İHA

Bursa’da gece kulübünde taşkınlık çıkaran grubu güvenlik görevlileri dışarı çıkarınca silahlar konuştu. Kurşunun hedefi olan bir kişi ise hayatını kaybetti.

Olay, geçtiğimiz gece Nilüfer Mahallesi Barış Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, gece kulübüne eğlenmek için gelen bir grup taşkınlık çıkardı. Bunun üzerine gece kulübünün güvenlik görevlileri taşkınlık çıkartan grubu dışarı çıkardı. Güvenlik görevlileri ile tartışmaya giren grup, gece kulübünün sahibini çağırmalarını istedi. Mekan sahibinin grubun yanına gelmesinin ardından aralarında tartışma çıktı. Tartışma ise kısa sürede kavgaya dönüşürken kimliği öğrenilemeyen bir kişi yanında getirdiği silah ile ateş açtı. Çıkan kurşun mekan sahibinin arkadaşı olan Emir Çelik’e isabet etti. Kurşunun hedefi olan Çelik kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis ekipleri zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlattı