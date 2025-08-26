Bursa’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 gözaltı

Bursa Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir’den İstanbul’a yabancı uyruklu kişilerin ücret karşılığı taşınacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Plakası belirlenen otomobil, 26 Ağustos Salı günü saat 13.00’te İstanbul Otobanı Bursa Batı gişelerinde durduruldu. Araçta sürücü ile birlikte 3 yabancı uyruklu kişi yakalandı. Yapılan incelemede yabancı uyruklu 2 kişinin kimliksiz olduğu ve yasal kalış hakkı bulunmadığı, sürücü M.W.’nin ise farklı bir şehre kayıtlı geçici koruma kimlik belgesi bulunduğu, ancak belgesinin kapalı olduğu tespit edildi.

Kaçak 2 göçmen işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi. Göçmenler, İstanbul’dan İzmir’e gitmek için sürücüyle 9 bin TL karşılığında anlaştıklarını ifade etti. Kaçakçılıkta kullanılan otomobil, Karayolları Trafik Kanunu’nun 2/3 maddesi gereği 60 gün süreyle trafikten men edilerek otoparka çekildi. Sürücü M.W. ise hakkında düzenlenen evrakla adliyeye sevk edildi.

Fotoğraf, DHA tarafından servis edilmiştir.