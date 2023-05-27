İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklandı. 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıf öğrencileri için düzenlenen İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) burs sınavı başvuru tarihleri öğrenciler ve velilerin gündeminde yer alıyor. 12 ay boyunca düzenli ödenecek burs paraları bu yıl 863 TL olarak hesaplara yatırılacak. İOKBS sınavı başvuruları meb.gov.tr internet sitesi üzerinden, e-Okul'dan ya da öğrencilerin eğitim aldıkları okul müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek. İşte 2023 İOKBS bursluluk sınavı başvuru tarihleri ve başvuru şartları...