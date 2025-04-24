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        Haberler Bilgi Gündem Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı? MEB'den açıklama geldi!

        MEB'den açıklama geldi! Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı?

        İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) için geri sayım başladı. Sınava kısa bir süre kalırken, Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bursluluk sınav tarihine ilişkin önemli bir açıklama geldi. İOKBS 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11. sınıf düzeyinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanmaktadır. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman? İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte İOKBS tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.04.2025 - 21:55 Güncelleme: 24.04.2025 - 21:55
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        Bursluluk sınavı için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS 2025) planlandığı tarihte gerçekleştirileceğini duyurdu. İOKBS'ye sayılı günler kala, sınav giriş belgelerinin yayımlanacağı tarih öğrencilerin gündemini meşgul etmeye başladı. Peki, "Bursluluk sınavı ne zaman, saat kaçta? İOKBS giriş belgesi yayınlandı mı?" İşte İOKBS giriş belgesi sorgulama ekranı...

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        MEB'DEN AÇIKLAMA

        Milli Eğitim Bakanlığı, İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı'nın (İOKBS 2025) 27 Nisan 2025 Pazar günü planlandığı şekilde gerçekleştirileceğini duyurdu.

        Yapılan açıklamada, "Bilindiği üzere 23 Nisan 2025 tarihinde, merkez üssü Marmara Denizi Silivri açıkları olan bir deprem meydana gelmiştir. Yaşanan gelişmeler sonrasında kamuoyunun bilgilendirilmesi amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılması gerekli görülmüştür.

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        BURSLULUK SINAVI 2025 NE ZAMAN?

        Bursluluk Sınavı bu sene, 27 Nisan 2025 tarihinde saat 10:00'da başlayacak 11:40'ta sona erecek

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        MEB BURSLULUK (İOKBS) SINAV GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI!

        Bursluluk sınavı giriş belegesi yayımlandı. Bursluluk (İOKBS) sınav giriş belgesini aşağıdaki link aracılığıyla sorgulayabilirsiniz

        İOKBS SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI

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        BURSLULUK SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        Sınav sonuçları 30 Mayıs 2025 tarihinden itibaren Millî Eğitim Bakanlığı resmî internet adresinden ilan edilecektir.

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