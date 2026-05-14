Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Bilgi
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Bilgi Gündem Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 İOKBS sonuç açıklanma tarihi belli oldu mu, sonuçlar nereden, nasıl sorgulanır?

        Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 İOKBS sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?

        5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı İOKBS kapsamında sonuç heyecanı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Eğitim hayatına maddi destek sağlayan sınavda başarılı olmak isteyen binlerce öğrenci ve veli, sonuç ekranına ilişkin detayları araştırıyor. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman ilan edilecek ve nasıl sorgulanabilecek? İşte bursluluk sınavı sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar…

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 14 Mayıs 2026 - 17:44 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        1

        Milli Eğitim Bakanlığı tarafından düzenlenen İOKBS bursluluk sınavına ilişkin süreç adaylar ve veliler tarafından yakından takip ediliyor. Başvuruları 9 Şubat – 11 Mart 2026 tarihleri arasında alınan ve 26 Nisan’da gerçekleştirilen sınavın ardından öğrenciler gözünü sonuç açıklamasına çevirdi. “İOKBS sonuçları ne zaman açıklanacak ve nasıl öğrenilecek?” sorusu ise en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte bursluluk sınavı sonuç sürecine dair merak edilen detaylar haberimizde…

        2

        BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

        MEB tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.

        3

        İOKBS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?

        Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek ve adaylar sonuçlarını sorgulayabilecek.

        4

        BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

        Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmi eğitim kurumlarında burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, okula kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, takip eden Ekim ayı itibarıyla yapılmaya başlanır. Burs ödeme süreci, ilgili mevzuat ve yönetmelik esaslarına göre uygulanır.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Gün Başlıyor - 14 Mayıs 2026 (Eurovision'a İsrail Protestosu)

        Cumhurbaşkanı Erdoğan Kazakistan'da. Özkan Yalım ek ifadesinde ne anlattı? Rusya Kiev'i balistik füzeyle vurdu. Eurovision'da İsrail protestosu. Soma faciasının 12. yılı. Çağla Tuğaltay'ın katili kim? Trump-Şi görüşmesi sona erdi. Meclis'ten Kahramanmaraş'a ziyaret. Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına al...
        Haberi Hazırlayan: Merve Erdoğan
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        "Kazakistan ile ticaret hacmimiz 10 milyar dolara yaklaştı"
        İthal altını ocaklarda erittiler
        İthal altını ocaklarda erittiler
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Arsa tartışmasında yeğeni olan kadını öldürdü!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Abdülkerim Bardakcı'dan HT Spor'a özel açıklamalar!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Çatıya yıldırım düştü! Yaralılar var!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türk Dünyası' makalesi
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Yargıtay, Hande Çinkitaş kararının gerekçelerini açıkladı! Kan donduran ayrıntılar...
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        Rasim Ozan Kütahyalı gözaltına alındı
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        MSB'den deniz yetki alanları kanun çalışması açıklaması
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        Etimesgut Havalimanı'nda yoğun çalışma
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        TCMB enflasyon tahminini açıkladı
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Fenerbahçe’den Salah bombası!
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Evliliklerinin 10'uncu yılını kutladı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Ronaldo'dan yeni medya yatırımı
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Elon Musk'ın bu konuda da fikri var
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Bozkırın ortasında saklı cennet!
        Cannes'da boy gösterdiler
        Cannes'da boy gösterdiler
        'Hiyerarşi' krizi
        'Hiyerarşi' krizi
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Trump ve Xi görüşmesi sona erdi: Tayvan kritik konu
        Zirvede 104 hafta!
        Zirvede 104 hafta!