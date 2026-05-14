Bursluluk sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 İOKBS sonuçları nereden, nasıl sorgulanır?
5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerinin katılım sağladığı İOKBS kapsamında sonuç heyecanı sürüyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından Türkiye genelinde gerçekleştirilen bursluluk sınavının ardından adaylar, sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. Eğitim hayatına maddi destek sağlayan sınavda başarılı olmak isteyen binlerce öğrenci ve veli, sonuç ekranına ilişkin detayları araştırıyor. Peki, İOKBS sonuçları ne zaman ilan edilecek ve nasıl sorgulanabilecek? İşte bursluluk sınavı sürecine dair merak edilen tüm ayrıntılar…
BURSLULUK SINAVI SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MEB tarafından açıklanan takvime göre bursluluk sınavı sonuçları 1 Haziran 2026 tarihinde açıklanacak.
İOKBS SONUÇLARI NEREDEN SORGULANACAK?
Sınav sonuçları, 1 Haziran 2026 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek ve adaylar sonuçlarını sorgulayabilecek.
BURSLULUK ÖDEMELERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki resmi eğitim kurumlarında burs almaya hak kazanan öğrencilerin ödemeleri, okula kayıt işlemlerinin tamamlanmasının ardından, takip eden Ekim ayı itibarıyla yapılmaya başlanır. Burs ödeme süreci, ilgili mevzuat ve yönetmelik esaslarına göre uygulanır.