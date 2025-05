Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki BURULAŞ'ın çalışanları 20 Mayısta greve gidecek. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de toplu sözleşme görüşmeleri ve grev kararı alınmasına ilişkin açıklama yaptı.

AA'nın haberine göre, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonuna (TÜRK-İŞ) bağlı Demiryolu İşçileri Sendikası (Demiryol-İş) ile Bursa Büyükşehir Belediyesi arasında belediyenin iştiraklerinden Bursa Ulaşım Toplu Taşıma İşletmeciliği (BURULAŞ) için yürütülen toplu sözleşme görüşmelerinden sonuç çıkmayınca 20 Mayıs'ta grev kararı alındı.

Demiryol-İş Adapazarı Şube Başkanı Cemal Yaman, yaptığı yazılı açıklamada, toplu iş sözleşmesinde anlaşamamaları nedeniyle greve gitme kararı alındığını bildirdi.

Yaklaşık 130 gündür sürdürülen görüşmelerde taleplerinin belediye tarafından karşılanmadığının altını çizen Yaman, "Biz toplu iş sözleşmesini masada bitirmek istiyoruz. Bursa halkına eziyet yaşatmak istemiyoruz, işçilerimiz de sıkıntı yaşasın istemiyoruz. Yüzde 40'lık son teklifimizin kabul edilmesini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.

"Bursa halkımız sıkıntı yaşamasın diye sözleşmenin başlangıcından itibaren 130 gün geçmesine rağmen hiçbir eylem yapmadık. Bursa halkı ile işçimizi karşı karşıya getirmeye çalışıyorlar. BURULAŞ işçisi daima Bursa halkına güler yüzlü ve anlayışlı olmuştur. Halkımızın da sabaha karşı saat 04.00'te yatağından kalkan, 06.00'da anahtarı alan ve yüzlerce, binlerce yolcuyu taşıyan, haftada 45 saat çalışan işçinin hakkını almasıyla ilgili sıkıntı yaşamayı dert etmeyeceğine inanıyoruz. Bursa halkı her zaman çalışanlarla beraber olmuştur, yine de olacaktır. Mustafa Bozbey ile hiçbir sorunumuz yoktur. Kendisiyle bu konuyu makamında da görüştük ancak bir yüzde 25 tutturmuşlar gidiyorlar. Herkes yüzde 25 alacaksa, bunun tayinini de yönetim yapacaksa sendikalara gerek olmadığını düşünüyorum. Bizim sendikal mücadeleden başka kesinlikle ve kesinlikle hiçbir amacımız yoktur."

Büyükşehirde 13 bin 800 çalışan olduğunu ve diğer iştiraklerde toplu sözleşme görüşmelerinin olumlu sonuçlandığını hatırlatan Başkan Bozbey, "Aslında büyük bir aileyiz biz. Bu aile bireyleri arasında da biz bir fark oluşturmak istemiyoruz. Bir fark da görmüyoruz. Yani Burulaş'takiçalışanımız da kıymetli, değerlidir. Diğer taraftan BURFAŞ, BUSKİ ya da diğer iştiraklerimiz de çalışanlar da bizim için değerlidir. Çünkü sahada olan 13 bin 800 bin çalışanımızın her biri aslında bir Mustafa Bozbey'dir. Ona göre hizmet üretiyorlar. Ona göre vatandaşın sorununu çözüyorlar ve bizleri temsil ediyorlar. Bütün çalışanlarımıza güveniyoruz. Her biri bizim için kıymetli ve değerlidir. Onun için özellikle kurumsal sürdürülebilirliği ve iş barışını ve kurum için dengeyi mutlaka sağlamak ve bunu da uygulamak gibi bir sorumluluğa sahibiz. Aksi takdirde o zaman büyük oğlan küçük oğlan farklılaşırsa, kız erkek çocuk diye farklılaşırsa ailelerde parçalanma olur. Biz aileyi bütün görüyoruz. Bu anlamda da bunları aynı şekilde sendika başkanına da ifade eden birisi olarak söylüyorum. Tabiki bu süreç içerisinde gerçekten çok tutarlı ve çok olumlu derecede bir süreci yönetmeye çalıştık. Yapıcı bir tutumsergiledik. Bizim için her bir çalışanımız kıymetlidir. Emekten yana haktan yanayız. Teklifimizi yaparken en üst sınırları düşünerek değerlendirerek yaptık. Teklifimiz en düşük ücret yaklaşık 50 bin lira olacak. Eline net geçecek. Tren sürücülerimiz yaklaşık 74 bin lira civarında alacak. Teklifimiz var. Bakım formenlerimize de 78 bin lira civarında bir teklifimiz var. Belediyemizde kurumumuzda, asgari ücret alan yok. Özellikle belirtmek istiyorum. Bursalıların da bilmesini arzu ederim. Bu teklifi yaparken elbette ekonomik şartları düşünüyoruz. Belediyemizin mali durumunu da düşünmek zorundayız. Bu benim param değil. Bu milletin, Bursalıların parası. 3,3 milyon Bursalının parasını 13 bin 800 çalışanımıza yaşam standartlarını da yükselterek destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu