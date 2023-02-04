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Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın öldü

Beylikdüzü'nde özel tıp merkezinde gerçekleştirilen burun estetiği ameliyatı sonrası güvenlik görevlisi Seher Kılıççı (26) hayatını kaybetti. Yakınları ihmal iddiasında bulunurken genç kadının ölümüyle ilgili inceleme başlatıldı

Burun estetiği ameliyatı sonrası uyanamayan kadın öldü
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DHA

Olay dün saat 13.00 sıralarında Beylikdüzü'nde bulunan özel bir tıp merkezinde yaşandı. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan, Bitlis Polis Meslek Yüksek Okulu mezunu 26 yaşındaki Seher Kılıççı, burun estetiği ameliyatı için tıp merkezine gitti. Genel anestezi altında ameliyatı gerçekleştirilen Seher Kılıççı, daha sonra yapılan tüm işlemlere rağmen uyandırılamadı, ambulanstayken hayatını kaybetti. İhbar üzerine polis inceleme başlattı. Kılıççı'nın cenazesi savcı incelemesinin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Kılıççı'nın ailesi ihmal iddiasında bulundu.

Seher Kılıççı'nın başka bir hastaneye götürülmesi sırasında olup bitenin tıp merkezi yetkilileri tarafından hiçbir şekilde sorulmadığını belirten amca Adnan Kılıççı tepki gösterdi.

"ŞİKAYET EDECEĞİM, GEREKEN NEYSE YAPACAĞIM"

Amca Kılıççı, "Şikayet edeceğim. Öldükten sonra hastaneye taşıdıklarını söylediler. Taşınan hastaneyle iletişim kurdum. Ambulansın ölü olarak getirdiğini söylediler. Sorumlular hastaneyi aramadılar ve ne olduğunu bir kez bile sormadılar. Sen öldürüp başka yere gönderiyorsun, neden sormuyorsun? Neden araştırmıyorsun? Neden 'ne oldu' diyemiyorsun? Burnunu ameliyat ettirmek için gitti. Güvenlik görevlisiydi, memurdu. Büyükçekmece Mimar Sinan Devlet Hastanesi'nde çalışıyordu. Saat 13.00 gibi haberi aldım ama tıp merkezine gitmedim çünkü belki yanlış bir hareket yapıp suçlu duruma düşerim diye gitmedim. Ölü olarak gönderilen hastaneye detaylı sordum. Bu şahıslar ne aramışlar ne sormuşlar. Zaten canlı gitmemiş. Hastane, kişi ölü de gelse almak zorundaymış. Ambulanstaki çalışanlar da ölü olarak getirildiğini doğrulamış. Hukuki olarak bu süreci yürüteceğiz. İhmal olmasa da en azından insan sahip çıkar. Gereken neyse yapacağız. Sen bir şey yapmışsın, kurşun sıkmamışsın ama ameliyatla öldürmüşsün. Neden sahip çıkmadın? Gönderdiğin yere neden sormadın? Hayalleri vardı yoksa neden üniversite okuduktan sonra Polis Meslek Eğitim Merkezi'nde eğitim görsün?" dedi.

Amca Kılıççı, tıp merkezinden şikayetçi olacağını belirtirken tıp merkezi konuyla ilgili açıklama yapmadı. Genç kadının cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak toprağa verilmek üzere Silivri'ye götürüldü.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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