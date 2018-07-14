Posta Gazetesi'nin haberine göre; Sinan Akçıl ile Buse Narcı, Çeşme tatili sırasında yakınlaştığı. Akçıl'ın, Narcı'nın doğum gününde yanında olduğu iddia edildi.



İkilinin, şimdilik bu ilişkiyi kimseye duyurmak istemediği öğrenildi.



Buse Narcı’nın, denize girerken bile mesaj yazması ise aşk iddialarını güçlendirdi.



Bu Konu İle İlgili Haberler