Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Spor Diğer Güreş Buse Tosun Çavuşoğlu, İBB Spor'a transfer oldu - Diğer Haberleri

        Buse Tosun Çavuşoğlu, İBB Spor'a transfer oldu

        Dünya şampiyonu milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyespor'a transfer oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.06.2024 - 21:30 Güncelleme: 03.06.2024 - 21:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Buse Tosun İBB Spor'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        İstanbul Büyükşehir Belediyespor, Dünya şampiyonluğu bulunan milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu'nu kadrosuna kattı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2023 ve 2024 Dünya Güreş Şampiyonası'nda altın madalya kazanan Buse için başkan Fatih Keleş'in katılımıyla Cebeci Spor Kompleksi'nde imza töreni düzenlendi.

        "ÜLKEMİZİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİNDEN ŞÜPHEM YOK"

        Törende açıklamada bulunan başkan Keleş, yaklaşan 2024 Paris Olimpiyatları öncesi şampiyon bir sporcuyu kulübün bünyesine dahil etmenin mutluluğunu yaşadığını belirterek, "Tarihi başarılara imza atmış ve kadın güreşinin önemli isimlerinden Buse Çavuşoğlu, İBB Spor Kulübümüze katıldı. Paris'te düzenlenecek 2024 Olimpiyatları'nda da kulübümüzü ve ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğinden şüphem yok. Buse'nin güreş branşımızdaki altyapı sporcularımıza da örnek bir isim olacağına inanıyorum. Sözleşmemizin her iki taraf için de hayırlı uğurlu olmasını ve kazasız belasız sakatlıksız bir dönem geçirmemizi diliyorum." ifadelerini kullandı.

        "HAYALİM VE HEDEFİM ZİRVEDE KALMAK"

        Milli güreşçi ise kadın güreşinde son dönemde tarihi başarıların elde edildiğini vurgulayarak, "Ben de elimden geldiği kadar buna en iyi şekilde katkı vererek Türk kadınının gücüne güç katmaya çalıştım. Hayalim ve hedefim zirvede kalmak. İBB Spor Kulübüyle zirvedeki yerimizi birlikte güçlendireceğimize ve 2024 Paris Olimpiyatları'ndan altın madalyayla döneceğimize inanıyorum." şeklinde görüş belirtti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        "El Nino" gidiyor, "La Nina" geliyor
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Mbappe resmen Real Madrid'de!
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        Çin'den Zelenskiy'e yalanlama
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        MSB, 25 bin uzman erbaş alacak
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Motosiklette bulunan kasa cinayeti ortaya çıkardı!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Zaniolo'ya La Liga'dan sürpriz talip!
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        Bursa'daki çöp ev davasında karar çıktı
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Kulüp için tarihi bir adım"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        "Güvenilir, kaliteli gazetecilik öne çıkacak"
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        İstanbul'da limanda vinç kazası! Konteynerler denize düştü
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        "İlk olarak Ali Koç ile görüştüm"
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Beklediğiniz kadar kilo veremiyor musunuz? İşte nedeni!
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Almanya'nın güneyinde sel felaketi
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Kadının dini nikâhlı eşi eve geldi! İç çamaşırıyla 3.kattan atladı!
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Ünlülerden tebrik yağdı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Özer Uçuran Çiller son yolculuğuna uğurlandı
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Maaş zammında 5 aylık fark belli oldu
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hastalığını açıkladı: Tedavisi yok
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Hakkari Belediye Başkanı Akış gözaltında
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu