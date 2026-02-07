Habertürk
Habertürk
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya!

        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya!

        Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen UWW 1. Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu altın madalya kazandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2026 - 22:41 Güncelleme: 07.02.2026 - 22:41
        Buse Tosun Çavuşoğlu'ndan altın madalya!
        Zagreb Açık Güreş Turnuvası'nda mücadele eden milli sporcu Buse Tosun Çavuşoğlu, altın madalyanın sahibi oldu.

        Türkiye Güreş Federasyonunun açıklamasına göre Buse Tosun Çavuşoğlu, Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen "ranking serisi" turnuvasında kadınlar 72 kiloda mindere çıktı.

        Çeyrek finalde Azerbaycanlı Zehra Karimzada'yı 2-0 yenen dünya ve Avrupa şampiyonu Buse Tosun Çavuşoğlu, yarı finalde Japon Mahiro Yoshitake'ye de 2-2 biten mücadelede son puan avantajıyla üstünlük kurarak adını finale yazdırdı.

        Finalde Hint Diksha Malik'e karşı ilk devreyi 2-1 geride kapatmasına rağmen ikinci devrede üstünlüğü ele geçiren milli sporcu, müsabakayı 5-2 kazanarak altın madalyanın sahibi oldu.

        Buse Tosun Çavuşoğlu, bu sonuçla hanesine 8 bin ranking puanı yazdırdı.

        Zagreb Açık Güreş Turnuvası yarın sona erecek.

