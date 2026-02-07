Buse Tosun Çavuşoğlu, Zagreb Open’da finale yükseldi
Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de düzenlenen UWW 1. Ranking Series Zagreb Open Turnuvası'nda milli güreşçi Buse Tosun Çavuşoğlu, finale yükseldi.
UWW 1. Ranking Series Zagreb Open Turnuvası kadınlar kategorisinde mindere çıkan Avrupa ve dünya şampiyonu, Olimpiyat 3.'sü Buse Tosun Çavuşoğlu, çeyrek finalde Azerbaycanlı Zehra Karımzada’yı 2-0 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
Yarı finalde ise güçlü Japon rakibi Mahiro Yoshitake ile karşılaşan milli güreşçi, 2-2 sona eren müsabakayı son puan avantajıyla kazanarak adını finale yazdırdı.
İlk devreyi 1-0 önde kapatan Buse Tosun Çavuşoğlu, ikinci devrede 2-1 geriye düştü. Ancak son bölümde ataklarını artıran Çavuşoğlu, bitime 20 saniye kala rakibini minder dışına sürerek skoru 2-2’ye getirdi ve son puan avantajıyla galibiyete uzandı.
FİNALDEKİ RAKİBİ HİNTLİ DİKSHA MALİK
Buse Tosun Çavuşoğlu, finalde Hintli Diksha Malik ile karşılaşacak.
Aynı turnuvada mindere çıkan Avrupa ikincisi Elvira Süleyman Kamaloğlu, ilk turda Macar rakibi Roza Szenttamasi’yi 3-2 mağlup etti. Çeyrek finalde Avrupa şampiyonu ve dünya dereceli Zhala Aliyeva’yı eleyen Brezilyalı Giulia Penalber’i 8-2 yenerek yarı finale yükselen Kamaloğlu, yarı finalde Japon Himeka Tokuhara’ya 9-3 mağlup oldu.
Elvira Süleyman Kamaloğlu, bronz madalya için Amerikalı Amanda Martinez ile karşılaşacak.