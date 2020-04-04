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Büşra Pekin: Böreği, keki, pişiyi özleyin

Oyuncu Büşra Pekin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla koronavirüs sebebiyle evde karantinada olan kişileri sağlıklı beslenmeleri konusunda uyardı

Büşra Pekin
HABERTURK.COM

Oyuncu Büşra Pekin, tüm dünyayı hızla etkisi altına alan koronavirüsten korumak adına evde önlem amaçlı kendisini karantinaya aldı. Sosyal medyayı aktif kullanan isimler arasında yer alan Pekin, yaptığı paylaşımla takipçilerini sağlıklı beslenmeleri konusunda uyardı.

"Böreği, keki, pişiyi özleyin" diyen Pekin, şu ifadeleri kullandı:

Haftada 2-3 lezzetli ve zararlı yiyorsam, 4-5 gün mutlaka sağlıklı ve yine lezzetli yiyorum. Lezzetten ödün veremem. Siz de öyle yapın. Böreği, keki, pişiyi özleyin arada. Evde mesafeyi koruyun. Sağlıklı kalmak için çok iyi. Bonusu da kiloyu korumak.

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