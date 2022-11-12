Büşra Pekin de Seda Sayan'ın filtresinden nasibini aldı

"OYUNCULUKTA ELBETTE SINIRLARIM VARDIR"



Öte yandan Pekin, bu yıl 17’ncisi gerçekleştirilen Felis Ödülleri’ne katıldı. Ünlü oyuncu da ödül verenler arasındaydı. Pekin, “Birazdan reklam ajanslarının ödüllerini vereceğim. Reklam tarafını çok seviyorum. Dizi ve filmlerin aksine reklamlarda daha çok oynamışımdır.” dedi.

Sarışın haline alışıp alışmaması sorusuna ise "Ben değişmeyi çok sevdiğim için değişime bayılıyorum. Sadece saçlar çok yıprandı. Onun sağlığı için bir işlem yapmayacağım sonraki projeme kadar." ifadelerini kullandı.