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        Haberler Ekonomi Para Bütçe ocakta 139 milyar TL açık verdi - Para Haberleri

        Bütçe ocakta 139 milyar TL açık verdi

        Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 917 milyar 83 milyon lira, giderleri 1 trilyon 56 milyar lira olarak hesaplandı. Böylece bütçe, ocakta 139 milyar 259 milyon lira açık verdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.02.2025 - 11:21 Güncelleme: 17.02.2025 - 11:21
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        Bütçe ocakta 139 milyar TL açık verdi
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        Türkiye'nin merkezi yönetim bütçe gelirleri ocakta 917 milyar 83 milyon lira, giderleri 1 trilyon 56 milyar lira olarak hesaplandı.

        Hazine ve Maliye Bakanlığı, ocak ayına ilişkin bütçe uygulama sonuçlarını açıkladı.

        Buna göre ocakta bütçe gelirleri, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 48,6 artarak 917 milyar 83 milyon lira, bütçe giderleri yüzde 37,6 artışla 1 trilyon 56 milyar 342 milyon lira olarak kaydedildi.

        Bütçe, ocakta 139 milyar 259 milyon lira açık verdi.

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