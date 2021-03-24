Büyük Kıyamet filmi oyuncuları kimler? Büyük Kıyamet filmi konusu nedir? İzleyiciler tarafından merak konusu oldu. Yönetmenliğini Daniel Gilboy'un yaptığı aksiyon türündeki filmle ilgili ayrıntılar haberimizde...

BÜYÜK KIYAMET FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Michael Paré, Leanne Khol Young, Patrick J. MacEachern, Cameron Gordon

BÜYÜK KIYAMET FİLMİ KONUSU NEDİR?

Yeryüzü kabuğunun parçalanmasıyla feci bir tektonik olay yaşanır. Bu olay sonucu bir pilot, bir çevre bilimci ve diğerleri hayatta kalabilmek için sığınak aramaktadırlar.