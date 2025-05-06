Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 3. Sayfa Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı | SON DAKİKA HABERLERİ | Son dakika haberleri

        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!

        Yozgat'ın Çekerek ilçesinde bir kamyonetin, kasasının dışına sarkmış boynundan iple bağlı bir köpekle kara yolunda ilerlemesi cep telefonu kamerasınca kaydedildi. Tepki çeken görüntünün ardından inceleme başlatılırken gerçek de ortaya çıktı...

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2025 - 08:52 Güncelleme: 06.05.2025 - 08:52
        ABONE OL
        ABONE OL
        Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!
        ABONE OL
        Google-ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        Yozgat-Tokat kara yolunun Çekerek ilçesi girişinde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonetin kasasının dışında bir köpeği boynundan iple bağlı şekilde sarkmış halde gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

        SÜRÜCÜ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI

        AA'da yer alan habere göre köpeğin sahibi olduğu öğrenilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        REKLAM

        KAMYONETİN KASASINDAN BAĞLIYKEN ATLAMIŞ

        Öte yandan köpeğin kamyon kasasına bağlı olduğu, buradan atladığı için boynundaki iple kasanın dışında asılı şekilde kaldığı ve sürücünün bir süre sonra durumu fark ederek aracını yol kenarına çektiği iddia edildi.

        "KÖPEĞİN SAĞLIK DURUMU İYİ"

        Yozgat Valiliğinden yapılan açıklamada ise bazı sosyal medya hesaplarında paylaşılan görüntülerin ardından İl Emniyet Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince inceleme başlatıldığı belirtilerek, "Söz konusu olayın köpeğin kamyonet kasası içinde bağlı iken atlaması sonucu oluştuğu anlaşılmış, araç sürücüsü hakkında 5199 Sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında adli işlem başlatılmıştır. Yapılan kontrollerde köpeğin hayatta olduğu ve sağlık durumunun iyi olduğu tespit edilmiştir" ifadelerine yer verildi.

        Valiliğin sosyal medya hesabından köpeğin sağlık durumunun iyi olduğunu gösteren bir video paylaşıldı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Yozgat
        #Son dakika haberler
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Arda Güler, Real Madrid tarihine geçti!
        Dünya devi Skechers satılıyor
        Dünya devi Skechers satılıyor
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        2 saatte elden ele 9 bin adet taşıdılar
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Çin, Japonya ve Güney Kore'den ortak açıklama
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Basit ama etkili bu alışkanlıklar sizde de var mı?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Yalnız ama mutlu: Honjok kültürü nedir?
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        Terör mağdurlarına maaş kolaylığı
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        "Bu yaratığı kim saldı dışarı?"
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Pansiyoncunun ifadesi ortaya çıktı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Ünlü oyuncu, dehşet anlarını anlattı
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 4 aylık enflasyon farkı belli oldu
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        İngilizler duyurdu: Mourinho'ya Suudi kancası
        "Mücadele başlattık"
        "Mücadele başlattık"
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!
        Kasımpaşa ile Trabzonspor yenişemedi!