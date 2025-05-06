Büyük tepki çekmişti! Gerçek ortaya çıktı!

Yozgat-Tokat kara yolunun Çekerek ilçesi girişinde ilerleyen, sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen kamyonetin kasasının dışında bir köpeği boynundan iple bağlı şekilde sarkmış halde gören sürücüler, o anları cep telefonu kamerasıyla kayda aldı.

SÜRÜCÜ HAKKINDA ADLİ İŞLEM BAŞLATILDI AA'da yer alan habere göre köpeğin sahibi olduğu öğrenilen sürücü hakkında adli işlem başlatıldı. Köpeğin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. REKLAM

KAMYONETİN KASASINDAN BAĞLIYKEN ATLAMIŞ Öte yandan köpeğin kamyon kasasına bağlı olduğu, buradan atladığı için boynundaki iple kasanın dışında asılı şekilde kaldığı ve sürücünün bir süre sonra durumu fark ederek aracını yol kenarına çektiği iddia edildi.