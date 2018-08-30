Büyük zafer 96 yaşında

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, 96 yıl önce bugün, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Büyük Taarruz'u başlatarak yaktı. Büyük Zafer'in yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajlarda destansı mücadele hatırlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Büyük Zafer'e ilişkin az bilinen fotoğrafları paylaştı. HABERTURK.COM da bu büyük zafer için özel bir video hazırladı.
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİHTEKİ YERİNİ ALDI
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletine bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordunun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad etti, şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.
Ağustos ayındaki zaferler zincirinin son halkasının, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:
"Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Türk milleti, 15 Temmuz'da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz."
BÜYÜK ZAFERİN YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüce gönüllülüğün Türkiye'nin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir. Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye'ye ve Türk milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."
TBMM BAŞKANI YILDIRIM: ALTIN HARFLERLE KAYITLI
TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
Necip milletin tarihindeki en büyük destanlardan birinin İstiklal Savaşı olduğunu belirten Yıldırım, hürriyet ve istiklali korumak gayesiyle emperyalist güçlere karşı yazılan bu destanın, şanlı tarihe altın harflerle kaydedildiğine işaret etti.
Yıldırım, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan verilen işaret ile başlayan ve 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız büyük zafer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temeli atılmıştır. Afyon Kocatepe’de kazanılan zafer ile şanlı milletimizin tarihin öznesi olduğu ve milletler ailesinin şerefli bir üyesi olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
26 Ağustos'ta Afyon Kocatepe'den başlatılan büyük taarruzun, 30 Ağustos'ta Dumlupınar'da zaferle taçlandırıldığına değinen Yıldırım, şunları kaydetti:
"İstiklal Savaşı'nın son safhasını teşkil eden savaşta, düğüne gider gibi şehadete koşan kahraman ordumuzun önünde hiçbir engelin duramayacağı bütün dünyaya gösterilmiştir. Tarihinde esaret yüzü görmemiş asil milletimiz, varlığını hedef alan saldırılar karşısında büyük bir sorumluluk şuuru ile hareket ederek, istikbalini karartmak isteyen şer güçlerine fırsat vermemiştir. Bu şuurun en müşahhas örneklerinden biri de 15 Temmuz 2016'de yaşanmıştır. Bağımsızlık ve hürriyet aşığı ecdadımızın mücadele ruhundan aldığı şuur ile hareket eden milletimiz, istilacı, işgalci emperyalistlerin devletimize sinsice sızan iş birlikçileri eliyle gerçekleştirmek istedikleri darbe girişimini bastırarak büyük bir vatanseverlik örneği sergilemiştir."
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın, coşku, heyecan ve gururu hatırlattığını bildiren Yıldırım, 96 yıl önce yaşanılan zaferin, bugün de aynı övünçle kutlandığını vurguladı.
Yıldırım, dünyanın bütün mazlum milletlerinin bağımsızlığa olan inancını kuvvetlendiren büyük zafer vesilesiyle Başkomutan ve Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere İstiklal Savaşı'nın gazi ve şehitlerini rahmet, minnet, şükranla andı.
MİLLİ SAVUNMA BAKANI AKAR: DESTANSI MÜCADELE
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, tarihi boyunca hür ve bağımsız yaşamış asil Türk milletinin vatanını işgal edenlere karşı kazandığı Büyük Zafer'in 96'ncı yıl dönümünü ile Türk Silahlı Kuvvetleri Günü'nü kutlamanın onur ve heyecanını yaşadıklarını belirtti.
Asil Türk milletinin ebedi Başkomutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 1919'da Samsun'da başlattığı istiklal mücadelesinin, en zor şartlara ve imkansızlıklara rağmen büyük bir kahramanlık destanı yazılarak 30 Ağustos'ta zaferle sonuçlandırıldığını anımsatan Akar, "30 Ağustos, esaret zincirine vurularak yok edilmek istenen bir milletin 'Ya istiklal ya ölüm' parolasıyla başlattığı ve yedi düvele karşı verdiği destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gündür. Kahraman Türk ordusu, 26 Ağustos sabahı 'bizim' olanı, düşmanın elinden almak için Kocatepe'den Afyon Ovası'na coşkun bir sel gibi akıp düşman birliklerini bozguna uğratmış ve 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da zafere ulaşmıştır." ifadelerini kullandı.
Bu zaferle Türk milletinin işgalcilere karşı vatanını, bayrağını ve kutsal değerlerini canı pahasına koruyacağını tüm dünyaya göstererek, esaret altında yaşayan mazlum milletler için umut kaynağı olduğuna işaret eden Akar, 26 Ağustos 1071'de Malazgirt Meydan Muharebesi’nde kazandığı zaferle Anadolu'yu vatan yapan asil Türk milletinin, yine bir 26 Ağustos'ta başlattığı ve 30 Ağustos 1922'de kazandığı zaferle Anadolu'nun ebediyen bir Türk yurdu olarak kalacağını tüm dünyaya ilan ettiğini ve ilelebet payidar olacak Türkiye Cumhuriyeti'nin inşa sürecini başlattığını vurguladı.
Atatürk'ün Büyük Zafer'e ilişkin, "Her safhasıyla düşünülmüş, hazırlanmış, idare edilmiş ve zaferle sonuçlandırılmış olan bu harekat, Türk ordusunun, Türk subay ve komuta heyetinin yüksek kudret ve kahramanlığını tarihe bir kere daha geçiren muazzam bir eserdir. Bu eser, Türk milletinin hürriyet ve istiklal düşüncesinin ölümsüz bir abidesidir. Bu eseri yaratan bir milletin evladı, bir ordunun Başkomutanı olduğumdan, mutluluk ve bahtiyarlığım sonsuzdur." sözlerini anımsatan Bakan Akar, mesajında şunları kaydetti:
"Bu zafer, binlerce yıllık Türk kültürü içerisinde şekillenen ordu-millet anlayışının da en önemli tezahürlerinden biridir. 2 bin 227 yıllık köklü bir gelenekten gelen ve asil milletimizin bağrından çıkan kahraman Türk ordusunun, Çanakkale'de ve Dumlupınar'da gösterdiği vatanını ve milletini koruma azmi, bugün de aynı azim ve kararlılık ile devam etmektedir. Türk Silahlı Kuvvetleri, asil milletimizin sevgi ve güveninden aldığı güçle, bayraklaşan vatan topraklarının bütünlüğü ve güvenliği ile milletimizin egemenlik ve bağımsızlığı için gece gündüz, yaz kış, dağ bayır demeden FETÖ, PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ gibi terör örgütleri başta olmak üzere, her türlü tehdit ve tehlikeye karşı 'Ölürsem şehit, kalırsam gazi' anlayışı içerisinde azim ve kararlılıkla mücadelesini sürdürmektedir. Bu mücadele, en son terörist yok edilinceye kadar, yurt içinde ve sınır ötesinde aralıksız devam edecektir."
Bakan Akar, çukur ve diğer terörle mücadele operasyonlarıyla Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekatları'nı bu kararlılığın en önemli göstergesi olarak nitelendirerek, "Şanlı tarihimizdeki büyük zaferlerden ilham alan Türk Silahlı Kuvvetleri, bu azim ve kararlılık içerisinde binlerce yıllık tarihimizden süzülüp gelen köklü gelenekleri, sahip olduğu milli ve manevi değerleri ile anayasa çerçevesinde ve yasalar doğrultusunda milletinin emrinde ve görevinin başındadır." değerlendirmesini yaptı.
"Peygamber Ocağı" olarak da bilinen Türk Silahlı Kuvvetleri'nin, her geçen gün daha da geliştirilmekte olan yerli ve milli savunma sanayiye dayalı imkan ve kabiliyetleriyle etkin, caydırıcı ve saygın bir ordu olarak ülkede, bölgede ve dünyada güvenlik, barış ve istikrara katkı sağlamayı sürdüreceğine işaret eden Hulusi Akar, 30 Ağustos günlerinin, aynı zamanda "Türk Silahlı Kuvvetleri Günü" olması dolayısıyla TSK'da bir üst rütbeye terfi etme heyecanının ve görevi tamamlamanın huzuru içinde emekli olma gururunun yaşandığını belirtti.
Milli Savunma Bakanı Akar, terfi edenleri kutladı, emekliye ayrılanlara hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir hayat temenni etti.