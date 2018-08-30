Büyük zafer 96 yaşında

Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk komutasındaki Türk ordusu, 96 yıl önce bugün, dünya tarihinin gördüğü en büyük kahramanlık destanlarından birini yazarak, işgal güçlerini yurttan kovmak için bağımsızlık ateşini, Büyük Taarruz'u başlatarak yaktı. Büyük Zafer'in yıl dönümü nedeniyle yayımlanan mesajlarda destansı mücadele hatırlatıldı. Genelkurmay Başkanlığı, Büyük Zafer'e ilişkin az bilinen fotoğrafları paylaştı. HABERTURK.COM da bu büyük zafer için özel bir video hazırladı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: TARİHTEKİ YERİNİ ALDI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletine bu zaferi armağan eden Kurtuluş Savaşı'nın Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve ordunun tüm mensuplarını rahmetle, tazimle, şükranla yad etti, şehitlere ve gazilere Allah'tan rahmet diledi.

Ağustos ayındaki zaferler zincirinin son halkasının, Türk milletinin istiklalini ve istikbalini koruma konusundaki kararlılığının sembollerinden biri olarak tarihteki yerini aldığına işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"Malazgirt'le başlayan Anadolu'yu kendimize vatan kılma mücadelemizin asla bitmeyeceğini, en zor dönemimizde 7 düvele karşı verdiğimiz Çanakkale Savaşı ile ilan etmiştik. 30 Ağustos Zaferi, bu kararlılığımızın yeni bir şahlanışa dönüşmesinin adıdır. Türk milleti, 15 Temmuz'da, emperyalist heveslere karşı istiklalini ve istikbalini koruma hususundaki azmini bir kez daha dünyaya göstermiştir. Tarihimizin her döneminde olduğu gibi bugün de kendimizle birlikte umudunu bize bağlamış tüm mazlumlar ve mağdurlar için mücadele ediyoruz."

BÜYÜK ZAFERİN YENİ FOTOĞRAFLARI ORTAYA ÇIKTI!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yüce gönüllülüğün Türkiye'nin zaafı değil, tam tersine en büyük güç kaynağı olduğunu vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Türkiye'nin 2023 hedeflerine ulaşması, bizimle birlikte tüm coğrafyamızın geleceğine yön verecektir. Diğer zaferlerimiz gibi, 30 Ağustos da bize, şartlar ne kadar zor olursa olsun başarıya ulaşma konusunda önümüzde daima açık bir yol bulunduğuna işaret etmektedir. Geçtiğimiz 16 yılda ülkemizin kat ettiği mesafe, bize bunun mümkün olduğunu göstermiştir. Bugün de yeni zaferlerin, yeni başarıların eşiğinde bulunduğumuza inanıyorum. Türkiye'ye ve Türk milletine güvenenlerle birlikte mutlaka bu mücadeleyi de kazanacağız. Bu vesileyle bir kez daha, şehitlerimize ve gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun."

TBMM BAŞKANI YILDIRIM: ALTIN HARFLERLE KAYITLI

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Necip milletin tarihindeki en büyük destanlardan birinin İstiklal Savaşı olduğunu belirten Yıldırım, hürriyet ve istiklali korumak gayesiyle emperyalist güçlere karşı yazılan bu destanın, şanlı tarihe altın harflerle kaydedildiğine işaret etti.

Yıldırım, "19 Mayıs 1919 tarihinde Samsun'dan verilen işaret ile başlayan ve 30 Ağustos 1922 tarihinde kazandığımız büyük zafer ile Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun temeli atılmıştır. Afyon Kocatepe’de kazanılan zafer ile şanlı milletimizin tarihin öznesi olduğu ve milletler ailesinin şerefli bir üyesi olduğu bütün dünyaya ilan edilmiştir." değerlendirmesinde bulundu.