        Büyükçekmece'de kaza: 1 ölü, 9 yaralı

        Büyükçekmece'de kaza: 1 ölü, 9 yaralı

        Büyükçekmece'de servis aracının devrilmesi sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 9 kişi yaralandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.03.2026 - 19:57 Güncelleme:
        Büyükçekmece'de kaza: 1 ölü, 9 yaralı

        D-100 Karayolu'nda Beylikdüzü istikametine giden personel taşıyan bir firmaya ait servis aracı, Bahçelievler Mahallesi mevkisinde bariyere çarparak devrildi.

        İhbar üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Polis çevrede önlem alırken, sağlık ekipleri bir kişinin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

        Kazada yaralanan 9 kişi ise sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

        İstanbul Sağlık Müdürü Abdullah Emre Güner, sosyal medya hesabından kazaya ilişkin yaptığı açıklamada, tedavi altına alınan 9 yaralının genel durumunun iyi olduğunu belirterek, "Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum." ifadesini kullandı.

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

        Galatasaray'dan HT Spor'a Lang açıklaması!