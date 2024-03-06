Büyükçekmece'de tarihi ahşap bina alev alev yandı

Büyükçekmece ilçesi Mimarsinan Mahallesi Cumhuriyet 2. Caddesi'nde metruk halde bulunan 3 katlı tarihi ahşap binada henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

AA'nın haberine göre; yangın itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürülürken, binada hasar oluştu. Yangında ölen ve yaralanan olmadı.

*Haberin fotoğrafı DHA tarafından servis edilmiştir.