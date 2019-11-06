Büyükelçi eşleri Antep lezzetlerini tattı

Türk mutfağının dünyada hak ettiği yeri alabilmesi için Uluslararası Sağlık Derneği Genel Başkanı Dr. Fulya Sağlık ve Türkiye Aşçılar Federasyonu Başkanı Zeki Açıköz, Sheraton otel işbirliğiyle 5 Aralık'ta büyükelçi eşlerine cooking class düzenlendi.

Etkinlikte Gaziantep'ten gelen ünlü ustalar Antep yöresinin geleneksel yemeklerini hem öğrettiler hem de tattırdılar.

Sefireler ilk önce içli köfte yapımını öğrenirken denemelerini birbirlerine ikram ettiler. Daha sonra Antep yöresinin meşhur tatlısı katmer Kadir ustanın ellerinde şova dönüştü. Katmer yapımı katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Etkinliğe Avrupa Birliği Büyükelçi eşi, Letonya, Makedonya Kıbrıs, Sırbistan, Demokratîk Kongo, Pakistan, Moğolistan Zambiya Büyükelçi eşleriyle beraber, Ukrayna, Sırbistan, Şili, Arnavutluk, Kosova Askeri Ateşe eşleri katılım sağladı.

Sefireler öğrendikleri Antep yemeklerini evlerinde deneyeceklerini ifade ederken, Cooking Class etkinliği ile lezzetli ve eşsiz Türk yemeklerini öğrenmekten çok mutlu olduklarını ifade ettiler.