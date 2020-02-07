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Büyükşehirleri kana bulayacaklardı, böyle yakalandılar

Bursa polisi, şehirleri kana bulamak isteyen PKK/KCK terör örgütü mensuplarını işte böyle yakaladı. Şüphelilerin itirafı üzerine Nilüfer ilçesinde kazıp yerin altına gömdükleri 5 kilogram 50 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Soruşturma kapsamında şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen 2 kişi daha Kocaeli ve Antalya'da yakalandı

bursa pkk operasyonu
İHA

İHA'nın haberine göre, Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri bir süredir takip ettikleri PKK/KCK terör örgüt mensubu H.D. (31) ve F.K. (26) isimli iki kişiyi yakaladı. Şahısların yapılan sorgulamasının ardından Nilüfer'e bağlı Çalı Mahallesi'ndeki ormanlık alana patlayıcı gömdükleri belirlendi.

 

Ormanlık alanda bomba arama köpeği ile birlikte yapılan arama sonrasında toprak altında gömülü 5 kilo 50 gram patlayıcı madde ele geçirildi. Çok kapsamlı sürdürülen soruşturma sonrasında şüphelilere yardım ettikleri tespit edilen N.E. ve B.K. isimli 2 şahıs daha Kocaeli ve Antalya'da yakalanarak gözaltına alındı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri konu ile ilgili tahkikatın devam ettiğini, teröristlerin, başka bölgelere de patlayıcı malzeme gömmüş olabilme ihtimallerinin araştırıldığını bildirdi.

İçişleri Bakanlığı da geçtiğimiz gün büyükşehirlerde eylem hazırlığında oldukları tespit edilen PKK'lı 2 teröristin, toprağa gömdükleri 5.5 kilogram patlayıcıyla yakalandığını bildirmişti. Böylece PKK/KCK'nın büyükşehirlerde eylem yapma hazırlığı, Bursa polisinin başarılı çalışmasıyla sonuçsuz bırakıldı.

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