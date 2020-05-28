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Büyüme rakamları yarın açıklanacak

Türkiye'nin ekonomisinin bu yılın ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamları yarın açıklanacak.

Büyüme rakamları
AA

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK),ocak-mart dönemini kapsayan Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini yarın saat 10.00'da internet sitesinden duyuracak.

AA Finans Büyüme Beklenti Anketi'ne katılan 16 ekonomist, GSYH'nin 1. çeyrekte yüzde 5,2 artmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistlerin beklentileri, yüzde 4,4 ile yüzde 5,8 aralığında yer alıyor.

Ekonomistlerin 2020 yılı büyüme beklentilerinin ortalaması ise yüzde eksi 1,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye ekonomisi 2019'un 4. çeyreğinde yüzde 6 büyümüştü.

"TÜRKİYE POZİTİF AYRIŞACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, büyüme beklentilerine ilişkin yaptığı değerlendirmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde Türkiye'nin dünyaya kıyasla büyümeden işsizliğe birçok alanda en az etkilenen ve pozitif ayrışan ülke olacağını belirtmişti.

Birinci çeyrekte dünyada birçok ülkenin ciddi küçülme yaşadığını anımsatan Albayrak, "Türkiye, bu anlamda birinci çeyrekte pozitif. İkinci çeyreğe bakacağız." ifadesini kullanmıştı.

Albayrak, hazirandan itibaren normalleşme sürecinin daha iyi olacağını vurgulayarak, "Yılın ikinci yarısında Türkiye'nin pozitif ayrılacağı 2020 yılını öngörüyoruz. Bu krize (Kovid-19) rağmen, yüzde 5-10 küçülme değil, inşallah pozitif büyümeyle 2020'yi kapatacağımız yıl olması için çok büyük çaba sarfediyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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