Buz üstünde 'aşık' attılar 0:00 / 0:00

DHA

Doğu Anadolu Bölgesi'nin 124 bin metrekare alanıyla Van Gölü'nden sonra ikinci büyük gölü olan Çıldır Gölü, hava sıcaklığının sıfırın altında 20 dereceye kadar düşmesi ile birlikte yüzeyi tamamen buzla kaplandı. Karla kaplı dağlar ile buz tutan Çıldır Gölü tablo gibi görüntü oluştururken, yöre halkı da bu eşsiz manzaranın keyfini yaşıyor.

Çıldır Gölü'nün çevresindeki köylerden Yukarı Cambaz köyünde oturan bir grup vatandaş, gölün buz tutan yüzeyinde Türk tarihinin en eski dönemlerinden bugüne ulaşan birçok oyundan biri olan 'aşık' oynayıp, halay çekti. Buzun üzerinde semaver yakıp çay içen köylüler eğlenerek güzel bir gün geçirdi.

'ÜLKEMİZDE KAYBOLMAYA YÜZ TUTMUŞ OYUNLARDIN BİRİ'

Yazın olduğu gibi kışın da Çıldır Gölü'nün nimetlerinden yararlandıklarını söyleyen Bülent Koçak (34),"Aşık oyunu ülkemizde kaybolmaya yüz tutmuş oyunlardan sadece birisi. Bu oyun adını koyun, kuzu ve keçilerin arka bacaklarındaki diz ekleminde bulunan kemikten almaktadır. Dört köşesi bulunan aşık kemiği, oldukça dayanıklıdır ve eski zamanlarda insanlar tarafından oyun aracı olarak kullanılmıştır. Biz de yüzeyi buz tutan gölün üzerinde aşık oynadık, halay çekip, oyun gereği kemerlerle birbirimize vurduk. Dengemizi kaybedince de buza düştük. Gölde yaktığımız semaverde çay içerek, güzel bir hafta sonu geçirdik" diye konuştu.

Aşık oyunu, koyunların ve keçilerin arka bacaklarında bulunan dört yüzlü kemikle oynanan bir oyun. Tarihi bir Türk oyunudur. Kadim çağlardan günümüze gelene kadar başta Türkistan ve Türkiye olmak üzere Türklerin yayıldığı tüm coğrafi bölgelerde bu oyuna rastlamak mümkündür. Aşık oyunu günümüzde de Türk köylerde oynanıyor.