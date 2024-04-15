Buzları erimeye devam eden Çıldır Gölü drone ile görüntülendi

Kadir Yeniaras ise Kars ve Çıldır Gölü'nün Türkiye'nin önemli turizm bölgesi olduğunu belirterek, "Aralık, ocak gibi buzlar donmaya başlar. Bu mevsimlerde de yavaş yavaş gördüğünüz gibi eriyor. Turizm sezonu olduğu için kışın burada atlı kızak, kar motorları ve çeşitli aktiviteler oluyor" ifadelerini kullandı.