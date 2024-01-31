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        Haberler Yaşam Buzlu gölette mahsur kalan iki köpeği polis kurtardı

        Buzlu gölette mahsur kalan iki köpeği polis kurtardı

        ABD'nin Indiana eyaletinde polis, ihbar üzerine geldiği buzlu gölette mahsur kalan iki siyah labrador cinsi köpeği kurtardı. O anlar polisin vücut kamerasına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:50 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:50
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        ABD'nin Indiana eyaletinde polis, 28 Ocak günü sabah erken saatlerde buz tutmuş gölete köpek düşmüş olabileceğine dair gelen ihbar üzerine Reservoir Park'a gitti.

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        Polis, gölete yaklaştığında soğuktan kıpırdayamayan iki siyah labrador cinsi köpeği, göleti çevreleyen duvara ön patileriyle tutunmuş olarak buldu.

         

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        Hava sıcaklığının yaklaşık 1 derece olduğunu ve köpeklerin soğuktan kendilerini buzlu göletten çıkartamadığını belirten polis, iki köpeği ısınmaları için polis aracına götürdü.

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        Polisten yapılan açıklamada, köpeklerin durumunun iyi olduğu, hayvan bakım ve koruma yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

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        İki köpeğin kurtarılma anları polisin vücut kamerasına yansıdı.

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        #Köpek
        #Indiana
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