Buzuki Orhan'dan eşiyle düet

Buzuki Orhan, Gökçeada Kaleköy'deki sahne programında eşi Pınar Aksoy Osman ile düet yaptı. Çiftin, 'Yangın Yeri'ni birlikte seslendirirken sahnedeki uyumu seyircilerinden büyük alkış aldı.

Patika adlı mekânda sahne alan Buzuki Orhan, sahnede yaptığı açıklamada; "Eşim Pınar, inşallah ağustos ayında bebeğimizi sağlıkla dünyaya getirecek. Onun benden de başarılı, dünyada adını ilk sıralara yazdıracak bir Buzuki sanatçısı olması en büyük dileğim" şeklinde konuştu.