Bytovia Bytow - Slask Wroclaw düellosu

Polonya Kupa Son 16 Turu maçında Bytovia Bytow ile Slask Wroclaw, 30 Ekim 2018 Salı günü karşı karşıya gelecek. Mücadelenin başlama saati 17:00. Ev sahibi Bytovia Bytow, son 1 maçında 1 galibiyet, 0 beraberlik aldı. Slask Wroclaw, geride kalan 1 maçta 1 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'da 408 kodlu maçı oynayanlar; Bytovia Bytow galibiyet oranı 3.00, beraberlik oranı 3.10, Slask Wroclaw galibiyet oranı 1.85. Alt oranı 1.75, üst oranı 1.60. Karşılıklı gol var 1.40, karşılıklı gol yok 1.85 oranını kazandıracak.

Bytovia Bytow son haftadaki Slask Wroclaw müsabasında 3-0 kazandı.

Slask Wroclaw ise Bytovia Bytow maçında 3-0 yenildi.

Bytovia Bytow, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda aldı. Bytovia Bytow, kendi sahasında 0 gol attı, 0 gol yedi.

Slask Wroclaw ise deplasmanda çıktığı mücadelelerde le sahadan ayrıldı. Slask Wroclaw, 0 gol atarken 0 gol yedi.

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