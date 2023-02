C Tipi Cezaevi Nedir? C Tipinde Kimler Yatar, Hangi Suçları Kapsar?

C Tipi Cezaevi Nedir?

Halk arasında oldukça sık merak edilmekte olan konulardan bir tanesinin de cezaevlerinin türleri olduğu gözlemlenmektedir. Her cezaevine farklı nedenlerden dolayı girilebilmektedir. Çünkü harflerle isimlendirilmekte olan cezaevlerinde cezası daha hafif olanlar ve daha ağır olanlar farklı cezaevlerine gönderilmektedir. Merak edilmekte olan cezaevlerinden bir tanesinin de C tipi cezaevleri olduğu bilinmektedir.

C tipi olan cezaevleri 8 koğuş ve 4 disiplin hücresi bulundurmaktadır. C tipi cezaevlerinde kadınlar ve çocuklar için ayrı bölümler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra kütüphane ve konferans salonu da bulundurmaktadır. Bu tip cezaevlerinde banyo ve her koğuşun yan tarafında mutfak bulunmaktadır.

Bu cezaevlerinin genel olarak 164 kişilik kapasitesi olduğu bilinmektedir. Ancak ihtiyaç olduğunda bu kapasite 300 kişiye kadar çıkabilmektedir. Bunların dışında en çok merak edilmekte olan konulardan bir tanesi ise bu cezaevlerinde hangi suçlara sahip olan insanların yatmakta olduğudur. Hafif cezalar olarak bu durum açıklanabilmektedir.

C Tipi Cezaevinde Kimler Yatar?

Cezaevi ya da hapishane hüküm giymiş olan bireylerin cezalarını çekmeleri için hapsedildikleri yerdir. Bir kişinin cezaevinde geçireceği süre işlediği suça bağlı olarak farklılık göstermektedir. Cezaevleri hem mimari yapılarına hem de kapasitelerine göre sınıflandırılmaktadır. Aynı zamanda işlenen suçlara bağlı olarak da sınıflandırılabilmekte olduğu bilinmektedir. Merak edilmekte olan sorulardan bir tanesinin de C tipi cezaevinde kimler yatar sorusu olduğu bilinmektedir.

Bu tipte olan cezaevlerinin kontenjanının 164 olduğu bilinmektedir ancak gerekli durumlarda kapasitesi artırılabilmektedir. 300 kişiye kadar çıkarılabilmektedir. Cezaevi tipleri işlenen suçlara göre ayrılmaktadır. Her cezaevinde yatmakta olan suçlular işlediği suça bağlı olarak hüküm giymektedir. Bu cezaevinde ise genellikle hafif suçlar nedeni ile hüküm giymiş olan kişilerin yatmakta olduğu bilinmektedir.

C Tipi Cezaevi Hangi Suçları Kapsar?

Cezaevleri farklı şartlara bağlı olarak çeşitli şekillerde isimlendirilebilmektedir. Ancak genellikle işlenen suçlara ve kapasiteye bağlı olarak harfler ile isimlendirilmektedir. Bundan dolayı da pek çok kişi tarafından hangi harfte olan cezaevinin nasıl bir işleve sahip olduğu merak edilmektedir. C tipi cezaevlerinin genellikler hafif suçları kapsamakta olduğu bilinmektedir. Aynı zamanda bu cezaevinde kadınlar ve çocuklar için ayrı alan olduğu da bilinenler arasında yer almaktadır.

C Tipi Cezaevine Hangi Suçtan Girerler?

C tipi cezaevine hangi suçtan girerler sorusu pek çok kişi merak ettiği sorulardan bir tanesidir. Öncelikle C tipi cezaevi 8 koğuş 4 disiplin hücresi bulundurmaktadır. Kadınlar ve çocuklar için ayrı kısım bulunmaktadır. 164 kişilik kapasitesi vardır ancak ihtiyaç durumunda bu kapasitenin 300 olabildiği de bilinmektedir. Kütüphane ve konferans salonuna da sahip olduğu bilinmektedir.

Genel olarak C tipi cezaevleri bu şekilde tanımlanabilmektedir. Ağır suç alan kişilerden ziyade bu cezaevlerine genellikle daha hafif suçlu olan kişilerin girmekte olduğu bilinmektedir. Her mahkûmun bu cezaevinde kalacağı süre ise işlediği suça ve aldığı cezaya oranla değişim göstermektedir.