"BEN MESLEĞİMDE BU OLAY YÜZÜNDEN ÇOK FAZLA YARA ALDIM"

Duruşma sonrası Öykü Uslu ve avukatı basın açıklaması yaptı. Uslu'nun avukatı Mehmet Gençoğlu ise "Müvekkilim bu süreç içerisinde manevi olarak ve kariyer olarak olumsuzluklar yaşamıştır. Yargılama kamu davası olduğu için devam edecek olsa da biz şikayetimizden vazgeçmiş bulunmaktayız" ifadelerini kullandı. Öykü Uslu şikayetinden vazgeçtiğini ifade ederek, "Şikayetimizi geri çektik çünkü karşı taraf ve ben göz önünde meslekler yapıyoruz. Bu mesleklerde bir hata ve olay çok kötü etkileyebiliyor işlerimizi. Bu yüzden iki taraf içinde en iyisinin bu olduğunu düşünerek, ben mesleğimde bu olay yüzünden çok fazla yara aldım. O yüzden şikayetimi geri çektim. Daha fazla uzamasını istemedim çünkü çok fazla göz önünde yaşanan bir olay oldu. Bu beni rahatsız etti eminim karşı tarafı da rahatsız etmiştir" dedi.

Fotoğraflar: İHA, DHA, Instagram