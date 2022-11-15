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Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönüyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

Hercai dizisinde canlandırdığı Reyyan karakteri ile hafızalara kazınan ünlü oyuncu Ebru Şahin son olarak Destan dizisinde rol almıştı. Şimdilerde Çağatay Ulusoy'la başrolü paylaşacağı 'Centilmen' filmiyle ekran karşısına geçmeye hazırlanıyor. Cedi Osman ile evlendikten sonra Amerika'ya yerleşen Şahin, oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da adından söz ettiriyor.

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  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

    Ünlü oyunvu Ebru Şahin başarılı oyunculuğunun yanı sıra sosyal medya paylaşımlarıyla da beğeni topluyor.
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

    Akın Akınözü ile başrolü paylaştığı Hercai dizisinde canlandırdığı Hercai rolüyle hafızalara kazınan ünlü isim son olarak Destan dizisi ile ekran karşısına geçti.
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

    Destan'ın Akkız'ı Ebru Şahin, Çağatay Ulusoy ile partner oluyor.
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

    Ünlü oyuncunun, Netflix platformunda yayınlanacak olan "Centilmen" filminde Çağatay Ulusoy ile rol alacağı iddia edildi.
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

    Ünlü basketbolcu Cedi Osman ile dünyaevine giren Şahin, evlendikten sonra Amerika'ya yerleşti.
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

    Düğün fotoğraflarıyla beğeni toplayan Şahin, Instagram paylaşımlarıyla da adından söz ettirdi.
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

    Genç oyuncunun paylaşımlarına beğeni ve yorum yağdı.
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

    İşte, Ebru Şahin'in beğeni toplayan sosyal medya paylaşımları...
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!
  • Çağatay Ulusoy ile ekranlara dönmeye hazırlanıyor! Ünlü oyuncu Ebru Şahin sosyal medya paylaşımlarıyla beğeni topluyor!

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