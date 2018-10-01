Hakan: Muhafız dizisi için gün sayılırken, diziden ilk görüntülerin yer aldığı fragman Netflix Türkiye'nin sosyal medya hesaplarından yayınlandı. Ünlü oyuncu Çağatay Ulusoy'un başrolünde olacağı Hakan: Muhafız dizisi, Netflix'in ilk Türk dizisi olacak. İşte merakla beklenen Hakan Muhafız dizisinin fragmanı ve konusu...

HAKAN: MUHAFIZ İLK FRAGMANI ÇIKTI

HAKAN: MUHAFIZ DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Zamanı geldi. The Protector, çok yakında sadece Netflix’te. Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul’u korumakla yükümlü, gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde birden altüst olmuştur. Yaşadığı şehir, Ölümsüzler’in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır. Ancak, hazırlıksız yakalandığı bu görevi üstlenmeyi reddetmektedir. Hakan, Son Muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirebilecek mi?

ÇAĞATAY ULUSOY KİMDİR?

Çağatay Ulusoy, Boşnak bir anne ve Bulgaristan göçmeni bir babanın oğlu olarak 23 Eylül 1990 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. 2010'da Best Model Türkiye birincisi oldu. İstanbul Üniversitesi Orman Fakültesi'nde eğitimine başlayan Ulusoy, aynı zamanda Ayla Algan'dan oyunculuk dersleri almaya başladı. Ayrıca, oyuncu Vahide Perçin ve Altan Gördüm'ün sanat okulu Akademi 35 Buçuk'da oyunculuk dersi aldı.

2010 yılında Arka Sokaklar dizisi ve Recep İvedik 3 filminde figüran olarak oynayan Ulusoy, oyunculuk kariyerine Show TV'de 2011 yılında yayınlanmaya başlayan "Adına Feriha Koydum" adlı dizide canlandırdığı Emir Sarrafoğlu karakteri ile adım attı. Aynı yıl içerisinde başrolünü Engin Altan Düzyatan ve Özge Özpirinçci ile paylaştığı "Anadolu Kartalları" adlı sinema filminde oynadı. Filmde canlandırdığı Ahmet Onur karakteriyle büyük ilgi topladı.

Yapımcılığını Ay Yapım'ın üstlendiği, senaryosunu Ece Yörenç'in kaleme aldığı 2013-2015 yıllarında yayınlanan "Medcezir" adlı dizide (Yaman) karakterine hayat verdi. Çağatay Ulusoy kariyerinin büyük çıkışını bu dizide yakalamış, büyük bir hayran kitlesine sahip olmuştur. Ayrıca ilk reklam filmini jean firmalarından biri ile gerçekleştirdi ve 2016 yılı itibariyle o firmanın marka yüzü oldu.

Leyla Lydia Tuğutlu ile başrolünü paylaştığı 2015 yapımı "Delibal" adlı sinema filminde (Barış) karakterine hayat veren Çağatay Ulusoy, 19 Eylül 2016 tarihinde SHOW TV ekranlarında yayın hayatına başlayan 'İçerde' adlı dizinin başrolünü canlandırmaktadır.

ÇAĞATAY ULUSOY'UN ALDIĞI ÖDÜLLER

42. Altın Kelebek Ödülleri 2015

“En İyi Erkek Oyuncu”

Ege Üniversitesi 4. Medya Ödülleri 2015

“En İyi Erkek Oyuncu”

Magazin Gazetecileri Derneği 21. Altın Objektif Ödülleri 2015

“Drama Dizisi En İyi Erkek Oyuncu”

Türkiye Gençlik Ödülleri 2015

“En İyi Erkek Oyuncu”

Elle Style Awards 2014

"Yılın En Stil Sahibi Erkek Oyuncusu"

5. Ayaklı Gazete TV Yıldızları Ödülleri 2014

"En İyi Drama Dizisi Erkek Oyuncusu" Medcezir

9. Seul Uluslararsı Drama Ödülleri 2014

"En İyi Erkek Oyuncu Adayı"

"En İyi Drama Gümüş Ödül: Medcezir"

Quality Of Magazine Dergisi 5. Yıl / Quality Ödülleri 2014

"En İyi Erkek Oyuncu"

Oyuncular Sitesi - Yeni Sezon Prestij Anketleri 2013

"En İyi Erkek Oyuncu"

Best Model 2010 Türkiye Birincisi

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