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Çağdaş Atan: Bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar

Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, Fenerbahçe mağlubiyetinin ardından, yaptığı açıklamada yanlış planlama yaptıklarını ve sonucun kendisine ve ekibine yazacağını ifade etti.

Çağdaş Atan, Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası özeleştiri yaptı!

Spor Toto Süper Lig’in 5. haftasında Kayserispor deplasmanda Fenerbahçe’ye 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Kayserispor Teknik Direktörü Çağdaş Atan, üçüncü teknik direktörlük yılında ilk defa büyük takıma karşı bir maçta birebir baskı yapamadıklarını ifade ederek, “Bu mağlubiyet, ilk yarıdaki silik oyun bize yazar. Golü yedikten sonra daha rahat, daha iyi oynamaya başladık. Çok fazla üretemedik, 1 tane net pozisyonumuz vardı. Onu gol yapsaydık belki beraberlik için mücadele etme şansı yakalardık. Fenerbahçe hak ettiği bir galibiyeti almış oldu bugün. Fenerbahçe bugün çok yoğun baskı uyguladı ve birebir eşleşti her yerde. Çok iyi analiz yapılmış. Dünyanın sayılı takımları bile çözüm üretemiyor buna. Uzunla ileriye çıkmaya çalıştık ama Fenerbahçe stoperleri uzun topları da alınca dediğiniz gibi çok basit top kayıpları yaptık. Pasın süresini uzatmamız gerekiyordu baskıyı azaltmak için. Ama birebir eşleşmeleri Fenerbahçe çok iyi yapınca çözüm üretemedik. 5 hafta oynadık, 3 deplasman Beşiktaş, Başakşehir ve Fenerbahçe. Hepsi formda olan takımlar ve zirvedeler. İyi oynadığımız bölümler var. Kadroma çok güveniyorum. Bizim için kendi seviyemizdeki rakipler ve içeride oynayacağımız maçlar önemli. İlk 10 haftanın zor geçeceğini biliyorduk. Zorlu fikstürden çıktıktan sonra kafamızı daha rahat kaldırıp, daha iyi işler yapacağız. Bazen çok ısrarcı olmuyoruz, oyunda rakibe göre oynamaya çalışıyoruz. Biz üçlüye göre çalışmıştık, çok iyi maçlar oynadılar Konyaspor maçı hariç. Biz ona göre hazırlanmıştık. Baskıyı ben biraz yanlış planladığım için bu mağlubiyet bana ve ekibime yazar. İleride birebir eşleşseydik bu kadar silik kalmayabilirdik” dedi.

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