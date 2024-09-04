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        Haberler Bilgi Magazin Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?

        Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?

        Acun Ilıcalı ile evleneceği konuşulan Çağla Altunkaya hayatı merak ediliyor. Şeyma Subaşı ile olan evliliğini bitirdikten sonra Acun Ilıcalı, Çağla Ayça Altunkaya ile yeni bir aşka yelken açmıştı. Peki Çağla Altunkaya kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 04.09.2024 - 16:35 Güncelleme: 04.09.2024 - 16:35
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        Çağla Altunkaya son günlerin konuşulan isimleri arasında yer alıyor. Gözlerden uzak bir yaşam süren Ayça Çağla Altunkaya, Acun Ilıcalı ile yaşadığı birlikteliği ile gündeme geliyor. Peki Çağla Altunkaya kimdir? Çağla Altunkaya kaç yaşında ve nereli?

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        ÇAĞLA ALTUNKAYA KİMDİR?

        Ayça Çağla Altunkaya, 2 Temmuz 1999 tarihinde Yalova'da dünyaya geldi. Nişantaşı Üniversitesi'nde Hemşirelik bölümünden mezun olan Çağla Ayça Altunkaya’nın hayatı hakkında çok fazla detay bilinmiyor.

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        ACUN ILICALI KİMDİR?

        Ali Acun Ilıcalı 29 Mayıs 1969'da Edirne'de doğmuştur. Ilıcalı, televizyon kanalları TV8 ve TV8,5'un sahibi, ABD, Meksika, Romanya, Macaristan, Brezilya, Kolombiya ve Yunanistan dahil dünyadaki pek çok ülkede prodüksiyon şirketleri bulunan, dünyanın önde gelen televizyon kanallarına prodüksiyonlar yapan ve çalıştığı kanallara yayın stratejileri geliştiren Acun Medya Grubu'nun kurucusu ve yönetim kurulu başkanıdır. Ayrıca, dünyadaki ilk spor ve reality'nin bir arada olduğu yarışma programı Exathlon'un format sahibidir.

        Anne ve babasından kalan bir miktar parayı iki yılda tüketmiş, 1995 yılında Bağdat Caddesi'nde bir kot dükkanı açmış fakat kısa sürede batmıştır. 1996 yılında çocukluk arkadaşı Göktuğ Sevinçli'nin o dönemde Show TV'de spor servisinde çalıştığını öğrenince yanına gitmiş ve İrfan Şahin'i ziyaret etmiştir. O dönem spor müdürü olan İlker Yasin ile tanışan Acun Ilıcalı'nın futbol bilgisi onları etkilemiş ve Acun Ilıcalı'ya iş teklifi etmişlerdir. Acun Ilıcalı, Show TV'ye stajyer kadrosunda başlamış, Fenerbahçeli olmasına rağmen Beşiktaş'ın muhabirliğini yapmıştır. 2002 yılında "Acun Firarda" adlı gezi-eğlence içerikli televizyon programıyla birçok ülkeyi gezerek güzel programlar yapmış ve 2006 yılında program sona ermiştir.

        Bugüne kadar birçok farklı kategoride 1000'den fazla ödüle layık görülmüş ve yapılan anketler sonucunda son 15 yıldır defalarca Türkiye'nin en güvenilir ilk üç ismi arasında yer almıştır. 2018 yılında medya sektörünün dünyadaki en prestijli dergisi Variety'nin seçtiği medya ve eğlence sektöründe dünyanın en etkili 500 iş insanı arasına girmiştir.

        Acun Ilıcalı'nın medya sektörüne ek olarak; sağlık, kozmetik, dijital platformlar ve e-ticaret gibi sektörlerde de global çapta yatırımları bulunmaktadır.

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