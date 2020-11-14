Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Gazetecilerle aracının camını açarak sohbet eden Çağla Şıkel, ''Daha önce baktığımız köpeği ziyarete geldik. Etiler'de bir petshop'dan diğer köpekler içinde mama aldık'' dedi. Bilgisayarına gelen tehdit mesajı ile ilgili soruları cevapsız bırakan manken, çocuklarıyla sahiplendiği köpeğin olduğu binaya geçti.