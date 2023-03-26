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Çağlar Söyüncü: Dışlanma, kötü oynama gibi bir durum olmadı

A Milli Takım'ın kazandığı Ermenistan maçının ardından Çağlar Söyüncü, Hakan Çalhanoğlu ve Umut Nayir açıklamalarda bulundu

Çağlar Söyüncü: Dışlanma, kötü oynama gibi bir durum olmadı
HABERTURK.COM / Ajanslar

Çağlar Söyüncü yaptığı açıklamada, "Maça istediğimiz gibi başlayamadık. Geneline de bakacak olursak iyi oynamadık. Bunu kabul ediyoruz. EURO 2024 için ilk maçımızda galibiyet almak tek hedefimizdi. Objektif olmak gerekirse iyi oynamadık ama önemli 3 puan almaktı. Diğer maçlarda iyi oyunumuzla 3 puanları daha rahat alabiliriz." dedi.

Başarılı savunmacı ayrıca, "3'lü savunma biraz sıkıntılı. Şöyle sıkıntılı; 3'lü savunma için çalışma zamanımız çok yok. Onun için biraz sıkıntı yaşadık ama kişisel olarak bir sıkıntı yaşadığımızı söyleyemem. Tamamen taktik olarak... Merih de, Cenk de çıktı ama taktiksel bir karardı. Dışlanma, kötü oynama gibi bir durum olmadı. Taktiksel olarak hocamız öyle uygun gördü." ifadelerini kullandı.

HAKAN ÇALHANOĞLU

Hakan Çalhanoğlu yaptığı açıklamada, "Zor bir maç olacağını biliyorduk. Rakibi analiz edemedik doğru dürüst. Hocaları, takımları değişti. Fazla alternatifimiz yoktu analiz için." dedi.

Ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Çalhanoğlu, "Elimizden geleni yaptık. Tabii ki iyi oynamadık, iyi performans gösteremedik. Bunu kabul ediyoruz. Ancak, kazanmak çok önemliydi burada. Bu ilk adım çok önemliydi. Deplasmanda oynuyoruz. Baskı da vardı, etkiledi. Özellikle genç oyuncularımızı... Sonlara doğru iyi mücadele ettik. Gol yemedik." ifadelerini kullandı.

Hakan ayrıca, "Hedefim, hayalim var. Almanya'ya gidersek ev sahibi olacağız. Bence çok farklı olacak. Evde oynayacağız. Kendi taraftarlarımız olacak. İyi takımlara, güçlü takımlara karşı daha iyi oynayıp galibiyetler aldık. En son Hırvatistan'ı evimizde yendik. Onlara saygı duyuyoruz, çok iyi takım. Bu galibiyeti biraz kutlayacağız. Sadece fiziksel olarak değil mental olarak da zordu. Sonra Hırvatistan maçına odaklanacağız." diye konuştu.

UMUT NAYİR

Umut Nayir, "İlk milli maçımdı. Resmi bir maçta süre buldum. Gururlu ve mutluydum. Türk Milli Takım formasını giymek, temsil edebilmek büyük bir ayrıcalık. Bu anlamda sevinçliyim." dedi.

Rahat bir galibiyet beklense de grubun ilk maçı olduğunu söyleyen Umut, "Maçın hikayesine dönecek olursak; sıralama olarak bizden daha aşağıda bir takım olduğu için insanlar daha rahat bir galibiyet bekleyebilir ama grup başlangıç aşaması olması, rakiple aramızdaki ilişkiler nedeniyle belli bir atmosfer vardı. Oyuna da biraz yavaş başladık. Onları da atmosfer tetikledi. İdeal oyunumuz muydu, belki değildi ama böyle bir mücadeleye galibiyetle başlamak iyi oldu." açıklamasını yaptı.

Umut Nayir, "Öyle olmasını umuyorum. Aslında futbolcular olarak stresle başa çıkmamız lazım. Stres bir bahane değil. Burada ilk maçtı gibi bahanelerin arkasına sığınmak istemiyoruz. Bu jenerasyon, bu ekip daha iyisini yapabilecek potansiyelde. İdeal bir maç değildi ama galibiyetle başlamak değerli." diye konuştu.

Hırvatistan maçına da değinen başarılı oyuncu, "Hırvatistan maçı ayrı bir senaryosu olan bir maç olacak. Sonuçta FIFA sıralamasında bizden daha üstte, futbol kültürleri ayrı, büyük turnuvalarda sürekli devam ediyorlar. Üst sıraları zorluyorlar. O maçın hikayesi ayrı olacak. İyi bir atmosferle oradan da istediğimiz sonucu almak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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