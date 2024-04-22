Çağlayan Tüneli'nde otomobil alev alev yandı
İstanbul Şişli'deki Çağlayan Tüneli'nde seyir halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Araç kullanılmaz hale gelirken, bölgede yoğun trafik oluştu.
Çağlayan Tüneli Şişli yönünde otomobiliyle ilerleyen Fatih Çetin, aracından yükselen dumanları fark ederek orta şeritte durdu.
Araçtan inen sürücü, yangın tüpüyle yangına müdahale etmeye çalıştı. Alevler kısa sürede otomobili sardı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekipleri, yangına müdahale ederken, polis ekipleri trafiği durdurarak güvenlik önlemi aldı.
Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından araçta çıkan yangın söndürülürken, yolda yoğun trafik oluştu.
Aracın kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.