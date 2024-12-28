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        Haberler Spor Futbol İtalya Cagliari: 0 - Inter: 3 | MAÇ SONUCU - Futbol Haberleri

        Cagliari: 0 - Inter: 3 | MAÇ SONUCU

        İtalya Serie A'nın 17. haftasında Inter, deplasmanda Cagliari'yi 3-0 mağlup etti. Inter'de top koşturan milli futbolcu, 78. dakikada kullandığı penaltı atışında fileleri havalandırarak takımının galibiyetinde rol oynadı. Bu sonucun ardından lider Inter puanını 40'a yükseltirken, Cagliari ise haftayı 14 puanla tamamladı.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 28.12.2024 - 22:24 Güncelleme: 28.12.2024 - 22:24
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        Hakan attı, Inter farka gitti!
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        İtalya Serie A'nın 17. haftasında Cagliari ile Inter karşı karşıya geldi. Unipol Domus Stadyumu'nda oynanan müsabakayı kazanan 3-0'lık skorla Inter oldu.

        Inter'e galibiyeti getiren golleri 53'te Bastoni, 71'de Lautaro Martinez ve 78'de penaltıdan Hakan Çalhanoğlu kaydetti.

        Hakan Çalhanoğlu, 90 dakika forma giydiği maçta, takımının üçüncü golünü kaydetti.

        Inter, bu galibiyetin ardından puanını 40 yaptı. Cagliari, 14 puanda kaldı.

        İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Inter, Venezia deplasmanına gidecek. Cagliari, Monza'ya konuk olacak.

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