Cagliari - AC Milan maçı rakamları

Cagliari ve AC Milan, 16 Eylül 2018 Pazar günü İtalya Serie A maçında karşılaşacak. Müsabakanın saati 21:30. Maç öncesi Cagliari 4 puanla 12. sırada, AC Milan 3 puanla 14. sırada bulunuyor. Cagliari, son 5 maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 2 yenilgilik form durumunda. AC Milan, geride kalan 5 maçta 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 0 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

İddaa'dan 130 kodlu maçta; İddaa oynayanlar Cagliari kazanırsa 3.75, beraberlik çıkarsa 3.20, AC Milan sahadan galip ayrılırsa 1.60 oranını elde edecekler. Alt 1.60, üst 1.75 veriyor. Karşılıklı gol var bahsinin oranı 1.55 olarak belirlenirken, karşılıklı gol yokun oranı 1.65.

Cagliari önceki hafta Lazio mücadelesinde 2-2 berabere kaldı.

AC Milan, Genoa karşılaşmaında 0-1 kazandı.

Cagliari, bu sezon sahasında oynadığı maçlarda 0 galibiyet, 1 beraberlik, 0 mağlubiyet aldı. Cagliari, kendi sahasında 2 gol attı, 2 gol yedi.

AC Milan, deplasmanda yaptığı karşılaşmalarda 0 galibiyet, 0 beraberlik, 1 mağlubiyet elde etti. AC Milan, deplasmanda 2 kez ağları sarsarken, 3 kez topu kendi kalesinde gördü.

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