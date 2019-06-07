Cahit Zarifoğlu ölüm yıldönümünde unutulmadı. Cahit Zarifoğlu eserleri ile ismini duyurmuş şair ve yazardı. İşte Cahit Zarifoğlu hakkında bilmedikleriniz...
CAHİT ZARİFOĞLU KİMDİR?
Diriliş dergisinde şiirleri yayımlandı. Arvasilerden, Seyyid Kasım Arvasi'nin kızı Berat Hanım'la evlendi ve bu evlilikten üç kız, bir erkek evladı oldu. Nikahında şahitliğini Necip Fazıl Kısakürek yapmıştır. 1973 yılında Sarıkamış'ta vatani hizmetine başlamış, 1974 yılında Kıbrıs Barış Harekatı'na katılmış ve 1975 yılında askerliğini tamamlamıştır. 1976 yılında Mavera dergisinin kuruluş çalışmalarında yer aldı. 7 Haziran 1987 tarihinde akciğer kanseri hastalığından İstanbul'da vefat etti. Kabri Üsküdar Beylerbeyi'ndeki Küplüce Mezarlığı'nda ve kayınpederi olan Kasım Arvasi ile yan yanadır. Her sene 7 Haziran'da sevenleri tarafından mezarı başında anılır.
Okullar ve ödül
Cahit Zarifoğlu adıyla Ankara ili Etimesgut ilçesi Eryaman 6. Etap Atakent 2. Kısımda bir ilkokul, İstanbul ili Başakşehir ilçesi 1. Etap konutlarında bir ilkokul, Kahramanmaraş ili Merkez ilçesinde itfaiyenin karşısında, Tavşantepe mahallesinde bir ortaokul, İstanbul ili Beylikdüzü ilçesi Ali Talip Özdemir Bulvarı Talat Paşa Sokakta ise bir lise, İstanbul'un Pendik ilçesine bağlı Çamlık mahallesinde bir cadde bulunmaktadır. İstanbul'un Esenler ilçesinde de Cahit Zarifoğlu Bilgi Evi bulunmaktadır. Ayrıca İstanbul ili Ataşehir ilçesinde yer alan 2014 yılında açılan bir imam hatip lisesine ismi verilmiştir. 2003 yılından bu yana Şiir ve Edebiyat Girişimi tarafından her yıl ölüm yıl dönümüne yakın tarihlerde Cahit Zarifoğlu ödülü verilmektedir. Cahit Zarifoğlu İsmi ile Konya ili Selçuklu ilçesi Yazır mahallesinde bir ilköğretim okulu ve Beyşehir ilçesi Esentepe mahallesinde bir anadolu lisesi vardır.
Şiirleri
İşaret Çocukları, 1967
Yedi Güzel Adam
Menziller
Korku ve Yakarış
Hikâye
Mahalle Kavgası
Hikâyeler
Çocuk hikâyesi
Serçekuş
Katıraslan
Ağaçkakanlar
Yürekdede ile Padişah
Küçük Şehzade
Derya
Kuşların Dili
Motorlu Kuş
Çocuk şiiri
Gülücük
Ağaç Okul (Çocuklara Afganistan Şiirleri)
Roman
Savaş Ritimleri
Ana
Günlük
Yaşamak
Deneme
Bir Değirmendir Bu Dünya
Zengin Hayaller Peşinde
Tiyatro
Sütçü İmam
Araştırma
Rilke'nin Romanında Motifler (Çeviren ve Yayına Hazırlayan: Ümit Soylu)
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