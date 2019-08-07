40 milyar güneş büyüklüğünde bir kara delik buldu

Önceki gün Kemalpaşa Mahallesi'nde A.T.'ye ait 16 KAA 032 plakalı hafif ticari araç, çalındı. Durumu fark eden A.T., polis karakoluna giderek şikayetçi oldu. Bu sabah saatlerinde Sinanbey Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, çalışır haldeki aracın içerisinde bir kişinin uyuduğunu fark etti.

DHA'nın haberine göre sürücüyü uyandıran ekipler, aracı ve sürücüyü sorguladı. Yapılan sorgulamada aracın çalıntı olduğu ortaya çıkarken şüpheli Coşkun T., gözalına alındı. Coşkun T., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Araç ise A.T.'ye teslim edildi.