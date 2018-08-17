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Çaldıkları bileziklerin parasıyla tatil yapan çift yakalandı

Kırşehir'de bir eczanede çalışan Tuğba K., geçen haziran ayında iş yerindeki çelik kasanın açık olmasını fırsat bilerek, içinden 10 tane altın bilezik aldı. Tuğba K. ve eşi, 15 Haziran'da tatil merkezi Side'ye gelerek bir otele yerleşti. Bir süre sonra canları sıkılan çift, Kırşehir'de oturan arkadaşları evli çifti tatil için Side'ye çağırdı. 'Bizim paramız yok' diyen arkadaşlarının tatil masraflarını da üstlenen çift, Side'de gönüllerince eğlendi

17.08.2018 - 12:51 | Güncelleme: DHA

Kırşehir'de, çalıştığı iş yerinden çaldığı bileziklerle Antalya'nın Manavgat ilçesinde tatil yapan 18 yaşındaki Tuğba K. ve eşi 23 yaşındaki Kaan K., yakalandı. Tutuklanan şüphelilerin iki arkadaşına da tatil hediye ettiği belirlendi.

DHA'nın haberine göre, Kırşehir'de bir eczanede çalışan Tuğba K., geçen haziran ayında iş yerindeki çelik kasanın açık olmasını fırsat bilerek, içinden 10 altın bilezik aldı. Şüphe çekmemek için bir süre daha çalışmaya devam eden Tuğba K., tatil için izin istedi. Çaldığı bileziklerden 2'sini Kırşehir'de kuyumcuda 4 bin 860 liraya bozduran Tuğba K. ve eşi, 15 Haziran'da tatil merkezi Side'ye gelerek bir otele yerleşti. Bir süre sonra canları sıkılan çift, Kırşehir'de oturan arkadaşları evli çifti tatil için Side'ye çağırdı. 'Bizim paramız yok' diyen arkadaşlarının tatil masraflarını da üstlenen çift, Side'de gönüllerince eğlendi.

JANDARMADAN TEDİRGİN OLDULAR

Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Selimiye Karakol Komutanlığı ekipleri, müşterilerin kimlik kayıtlarını almak için 24 Haziran gecesi Tuğba ve Kaan K. çiftinin kaldığı otele geldi. Bu sırada lobide oturan Kaan K.'nın tedirgin ve şüpheli davranışlarda bulunması üzerine jandarma kimlik kontrolü yapmak istedi. Kimliklerinin odalarından olduğunu belirten Tuğba ve Kaan K. çifti, jandarma eşliğinde odaya çıktı.

'JANDARMANIN DİKKATİ SAYESİNDE HIRSIZLIK ORTAYA ÇIKTI'

Jandarma ekipleri, odanın kapısını açtıklarında kapı kolunun iç tarafında şeffaf poşet içinde çöplerin yanında 3 altın bileziği fark etti. Kaan K., jandarmaya, otelde kasa olmadığını, bu nedenle bilezikleri poşete koyup, çöplerin yanına bıraktığını, böylelikle hırsızlığa karşı önlem aldığını söyledi. Jandarma görevlisinin poşetin şeffaf olduğunu hatırlatması üzerine tutarsız cevaplar veren Kaan K. ve eşi gözaltına alındı.

Jandarmadaki sorgularının ardından 25 Haziran'da adliyeye çıkarılan şüphelilerden Tuğba K., savcılık ifadesinde iş yerinde çalışırken, para kasasını açık gördüğünü, kimsenin olmadığı sırada kasadaki 10 altın bileziği alarak çantasına koyduğunu, kasada bir kutu daha olduğunu ancak açamadığını söyledi. Akşam eve gittiğinde eşine olayı anlattığını belirten Tuğba K., bileziklerden 2'sini Kırşehir'de bozdurduklarını ifade etti.

'JANDARMA GELİNCEYE KADAR HER ŞEY İYİYDİ'

Kaan K. ise altınları ne yapacaklarını planlarken, tatil yapmaya karar verdiklerini ve Side'ye geldiklerini söyledi. Bu sırada evli olan 2 arkadaşını da tatil için çağırdıklarını belirten K., "Manavgat'ta da 2 bileziği 4 bin 600 liraya bozdurduk. Jandarma bizi yakalayana kadar her şey çok iyi gidiyordu. 3 bileziği Kırşehir'de evimizde bıraktık 3'ünü de yanımızda getirdik" dedi.

Savcılık ifadesinde pişman olduklarını belirten Kaan K. ve eşi Tuğba K., çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince, 'kilitlenmek suretiyle ya da bina veya eklentileri içinde muhafaza altına alınmış olan eşyanın alınması' suçundan tutuklandı.

Şüphelilerden evinde ve kaldıkları otel odasında ele geçirilen bilezikler sahibine teslim edildi. Eczane sahibi ise jandarma kendilerini arayana kadar hırsızlıktan haberleri olmadığını, kasayı incelediklerinde fark ettiklerini söyledi.

Kaan ve Tuğba K. çiftinin tatil hediye ettiği arkadaşları ise ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

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