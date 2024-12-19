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        Haberler Sağlık California'da artan kuş gribi vakaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi - Haberler | Sağlık Haberleri

        California'da artan kuş gribi vakaları nedeniyle "acil durum" ilan edildi

        ABD'nin California eyaletinde kuş gribi (H5N1) vakalarında gözlemlenen artış sonucu "acil durum" ilan edildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 14:48 Güncelleme: 19.12.2024 - 14:48
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        California'da kuş gribi alarmı!
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        California Valilik Ofisinden yapılan açıklamada, 16 eyaletteki büyükbaş hayvanlarda tespit edilen virüsün, Güney California çiftliklerindeki ineklerde de görülmesiyle hastalığın yayılımını kontrol altına almak ve vaka sayısını azaltmak amacıyla "acil durum" kararı alındığı bildirildi.

        Halk için hastalık riskinin şu anda "düşük seviyede" seyrettiğini ifade eden California Valisi Gavin Newsom, virüsün yayılmasını önlemek için gerekli tüm adımların atılacağını belirtti.

        Newsom, "Acil durum ilanı, devlet kurumlarının salgına hızla yanıt vermesi için ihtiyaç duydukları kaynaklara ve esnekliğe sahip olmalarını sağlamak adına alınmış bir karardır" ifadesini kullandı.

        California'da, ülkedeki süt üretiminin yaklaşık 5'te 1'ini karşılayan 1100'ü aşkın süt çiftliğinin yarısından fazlasında kuş gribi tespit edildi.

        ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ülke çapında yapılan araştırmada analiz edilen her 5 ticari süt örneğinden birinde kuş gribi izine rastlandığını açıklamıştı.

        Kuş gribi, ilk mart ayında ABD'nin Teksas eyaletindeki sığır sürülerinde tespit edilmiş, daha sonraki bulgularda ise virüsün ülkedeki 16 eyalette daha bulunduğu kaydedilmişti.

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