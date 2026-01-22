Habertürk
        Haberler Dünya California Valisi Newsom, Beyaz Saray'ın Davos'taki etkinliğe katılmasını engellediğini belirtti | Dış Haberler

        California Valisi Newsom, Beyaz Saray'ın Davos'taki etkinliğe katılmasını engellediğini belirtti

        ABD'de California Valisi Gavin Newsom, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu (WEF) marjında konuşmasının Beyaz Saray tarafından engellendiğini savundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2026 - 10:42 Güncelleme: 22.01.2026 - 10:42
        California Valisi Newsom'a Beyaz Saray'dan engel
        Newsom'ın basın ofisi, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin açıklama yaptı.

        Açıklamada, Newsom'ın WEF kapsamında Davos'ta kurulan ABD'nin resmi pavilyonu USA House etkinliğine organizasyonun medya ortağı Fortune tarafından davet edildiği ancak burada konuşmasının Beyaz Saray tarafından engellendiği öne sürüldü.

        Newsom ise ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, California'nın ABD'nin bir parçası olmasına rağmen USA House etkinliğinde reddedildiğini vurguladı.

        Newsom'ın basın ofisi, ayrıca İngiliz kamu yayıncısı BBC'ye yaptığı açıklamada, Fortune'un etkinliği haftalar öncesinden duyurduğunu ve konuşmanın başlamasına kısa süre kala ABD pavilyonundaki yetkililerin organizasyonu iptal ettiklerini bildirdi.

        Açıklamada, gerekçe olarak ise programın öğleden sonraki bölümünün "başka bir seçilmiş yetkilinin konuşmasıyla uyumlu olmaması" gösterildiği ve Newsom'ın gece resepsiyonunda konuşmasının teklif edildiği aktarıldı.

        Beyaz Saray'dan Newsom'a tepki

        Beyaz Saray ise Newsom'ı, ülke liderlerinin bulunduğu zirveye katıldığı için eleştirerek bunun yerine California eyaletine odaklanması gerektiğini belirtti.

        Beyaz Saray Sözcü Yardımcısı Anna Kelly, BBC'ye yaptığı açıklamada, "Davos'ta kimse, üçüncü sınıf vali Newsom'ın kim olduğunu veya neden California'da sebep olduğu birçok sorunu çözmek yerine İsviçre'de eğlendiğini bilmiyor." ifadesini kullandı.

        Kelly, konuşmanın neden iptal edildiğine ya da ABD Başkanı Donald Trump'ın bu kararda rolü olup olmadığına ilişkin ayrıntı paylaşmadı.

        Ayrıca, ABD pavilyonunda Hazine Bakanı Scott Bessent dahil Trump yönetiminden birçok isim yer aldı.

        Bessent konuşmasında Newsom’ı ima ederek California'daki evsizlik, orman yangınları ve bütçe sorunlarına odaklanması gerektiğini söyledi.

        Newsom, Trump'ın "kaba" davrandığını söyledi

        Öte yandan Newsom, ABD Başkanı Donald Trump'ın Davos'ta yaptığı konuşmayı da salondan izleyenler arasında yer aldı.

        Trump, konuşmasında Danimarka'nın Grönland üzerindeki kontrolünü devretmesini talep ettiği konuşmasında Newsom'ın "iyi bir adam" olduğunu ve onunla "daha önce iyi anlaştıklarını" söyledi.

        Trump'ın konuşması sırasında Newsom, kameralara gülümserken görüldü.

        Newsom, gazetecilere verdiği değerlendirmede, Trump'ın konuşmasında hiçbir şey sunulmadığını belirterek, "Bazen kaba davrandı ama bu Trump'ın standartlarına göre bile öyleydi. Yani, önemsizliği açısından dikkat çekiciydi. Ondan daha fazlasını bekliyordum. Gerçekten öyle." diye konuştu.

        Demokrat Newsom'ın, 2028 başkanlık seçimleri için adaylık ihtimalini değerlendirdiği biliniyor.

