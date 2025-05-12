Çalık Holding'den Erol Eğrek hakkında açıklama

Çalık Holding, tazminat alacağı olduğu iddiasıyla gittiği holdingin merkezi önünde korumalar tarafından dövülen ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Erol Eğrek'le ilgili açıklama yaptı.

Holding önündeki cinayete 4 tutuklama Haberi Görüntüle

Holdingin açıklamasında, konunun uzun bir geçmişi olduğu, Eğrek ve diğer işten ayrılan çalışanlara ödeme yapıldığı ve kendilerinden ıslak imzalı ibraname alındığı belirtildi. Meydana gelen olayın üzücü olduğunu belirten holding, Eğrek'in alacağının olmadığı ve bu konuda da herhangi bir hukuki süreç bulunmadığı kaydedildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

9 Mayıs 2025 Cuma günü saat 14.30 sularında, Çalık Holding Genel Merkez binamız önünde elim bir hadise gerçekleşmiştir. Yaşanan olay fevkalade üzücüdür. Öncelikle merhum Erol Eğrek’e Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı dileriz. Çalık Holding olarak, hiçbir koşulda şiddeti meşru

göremeyeceğimizi ifade eder, tüm detayların hukuki zeminde eksiksiz araştırılmasını savunuruz. Ayrıca gerekli tüm iç soruşturma ve değerlendirme süreçlerini de başlattığımızı kamuoyuna bildiririz.

REKLAM 'ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞ, EMNİYETE TESLİM EDİLMİŞTİR' "Diğer taraftan olayla ilgili yayınlanan haberler bağlamında kamuoyumuzu doğru bilgilendirme ve bazı ilave bilgiler sunma ihtiyacı hasıl olmuştur; Silahlı eylem girişiminde bulunan şahıs, bina girişinde 4 el ateş etmiş, olayın yaşandığı alanın şirketimizin yanı sıra, hastane, okul ve yaya yoğunluğu olan bir bölge olması nedeniyle ciddi kamu güvenliği tehdidi oluşmuştur. Olay anında derhal emniyet güçlerine haber verilmiş, güvenlik personellerimiz tarafından kişi, sırtındaki çantanın oluşturabileceği ilave risk de göz önünde bulundurularak, etkisiz hale getirilmiş, emniyet güçlerine teslim edilmiştir. 'EĞREK VE İŞTEN ÇIKARILANLARA 7.2 MİLYON TL ÖDEME YAPILMIŞTIR' Konunun oldukça uzun bir geçmişi bulunmaktadır. İlgili şahsa, 2016 tarihli bir Sulh Protokolü kapsamında, kendisi ve diğer işten ayrılan 32 çalışanı temsil eden avukatlık grubu üzerinden toplam 7.2 milyon TL ödeme yapılmış, kendilerinden ıslak imzalı ibraname alınmıştır. REKLAM Bu tarihten sonra herhangi bir alacağı, mahkeme kararı veya hukuki süreç olmamasına rağmen, ilgili şahıs, yıllar boyunca artan şekilde şirketimize yönelik asılsız suçlamalar, tehdit içerikli mesajlar ve özel hayat mahremiyetini ihlal eden açıklama ve eylemlerde bulunarak, ibralaşmaya rağmen mesnetsiz ilave taleplerde bulunmaya devam etmiştir.