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Çalınan Picasso tablosu bulundu!

Hollanda'nın Rotterdam şehrinde 2012 yılında çalınan Picasso'nun "Tete d'Arlequin" (Halequin Başı) isimli tablosu Romanya'da bulundu.

19.11.2018 - 09:55 | Güncelleme: HABERTURK.COM

2012 yılında Hollanda'nın Roterdam kentinde bir müzeden çalınan Pablo Picasso'nun tablosu Romanya'da ortaya çıktı.

Rotterdam'da bir müzede sergilenen Pablo Picasso'nun "Harlequin Başı" isimli tablosu ve 6 sanat eseri 6 yıl önce çalınmıştı. Romanya'da bulunan 800 bin euro değer biçilen tablo, polisin ifadesine göre bir ormanda gömülü olarak bulundu.

Toprağa gömülü olarak bulunan tablonun Hollanda'nın Bükreş Büyükelçiliğine teslim edildiği bildirildi.

Ünlü tablo, Romanya'nın Tulça şehrinin orman yolunda, zanlının evine yaklaşık 15 km uzaklıkta, karla kaplı bölgenin kazılmasıyla birlikte plastikler sarılmış halde bulundu.

Sanat dünyasının en çok ses getiren soygularından biri olarak kayıtlara geçen 2012'deki olayda Picasson'nun tablosunun yanında 7 tablo daha çalınmıştı. Diğer çalınan eserler ise Matisse'nin "La Liseuse en Blanc Jaune", Monet'in "Waterloo Bridge,London" ve "Charing Cross Bridge, London", Gauguin'in "Femme devant une fenetre ouverte" ve Meijer De Haan'ın "Autoportrait" ve Lucian Freud'un "Woman with Eyes Closed" isimli tablolar.

 

 

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