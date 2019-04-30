Sarp Sınır Kapısı Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan üzerinden Türkiye'ye yüklü miktarda kaçak sigara sokulacağı bilgisini aldı.

KAÇAK SİGARALARI POTİ LİMANI'NDAN ALDI

Bir TIR'ın Gürcistan'ın Poti Limanı'ndan aldığı kaçak sigaralarla Sarp Sınır Kapısı'na hareket ettiği tespit edildi.

Gürcistan Sınır Kapısı'nda TIR'ın içerisinin boş olduğu beyan edildi. TIR daha sonra Sarp Sınır Kapısı'na geldi. Muhafaza ekipleri, TIR'ı takip etmeye devam etti.

TIR şoförü Halit K., 'TIR içerisinde cam şişelerin olduğu beyanında bulundu' bunun üzerine operasyon için harekete geçildi.

MAYLO TEPKİ VERDİ

Tütün dedektör köpeği 'Maylo' TIR'ın dorsesine tepki verdi. Bunun üzerine TIR detaylı incelenmek üzere X- Ray cihazına sevk edildi. X-Ray taramasında TIR'da sıradışı yoğunluklar tespit edilince detaylı aranmak üzere TIR'ın kapakları açıldı.

627 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELEGEÇİRİLDİ

TIR'ın dorsesinde yapılan aramalarda, piyasa değeri 6 milyon lira olan 627 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi. TIR şoförü Halit K. gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Halit K., adli kontrol şartı ve yurtdışı çıkış yasağı konularak serbest bırakıldı.