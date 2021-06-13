Show TV'nin yaz sezonuna yeni bir soluk getiren, Ojo Pictures imzalı dizisi "Cam Tavanlar"ın yeni bölümünden bir tanıtım daha izleyiciyle buluştu.

LEYLA VE CEM ARASINDA KIYASIYA YARIŞ

Leyla ile Cem'in İstanbul dışında dahi birbirleriyle karşılaştığı tanıtımda ikilinin arasındaki tatlı sert rekabet ekran başındakilere eğlenceli anlar yaşatacak. Yeni restoranını açmak için kolları sıvayan Leyla'nın ise hedefine ulaşıp ulaşmayacağı merakla beklenecek.

CAM TAVANLAR'IN İLK BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Bulunduğu konuma kendi çabasıyla ulaşan, çalışkan ve güçlü bir kadın olan Leyla, kendi kurduğu restoran zincirinin CEO'su ve erkeklerin dünyasında ayakta kalma çabası veriyor. Leyla'nın bütün hayatı, dişiyle tırnağıyla kurduğu restoran zincirine başarılı bir yönetici olan Cem Kumcu'nun eş CEO olarak gelmesiyle tamamen değişti. Bebeği olarak gördüğü restoranında çıkan bir yangınla mücadele etmeye çalışan Leyla, bir yandan da yurt dışına açılmaya hazırlanan restoran zincirinde hak ettiği konuma gelmenin beklentisi içindeyken karşısına çıkan engellerle büyük bir şok yaşadı. Şirketin yönetim kurulu, Leyla'ya hak ettiği konumu vermek yerine onun yanına eş bir CEO getirdi.

Üstelik yeni CEO Cem ve Leyla'nın ortak geçmişi dengelerin değişeceğinin sinyallerini verdi. Üniversite yıllarında aralarında aşk doğan ikilinin yıllar sonra yeniden yollarının kesişmesi, aralarındaki büyük rekabetin de başlangıcı oldu. Yönetim kurulunun asıl amacı; Leyla'nın işini elinden alıp Cem'i tek CEO yapmaktı. Cem bunu öğrenince Leyla'nın hak ettiği konuma ulaşabilmesi uğruna yardım etmek ve yönetimin bu kararını engellemek için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı. Leyla, büyük bir çaba ve emekle kurduğu restoran zincirindeki işinden ayrılmak zorunda kaldı. Leyla'nın bütün dünyası bir anda tepetaklak olsa da pes etmeden yoluna devam etmeye ve cam tavanları kırmaya karar verdi. Leyla'nın bu mücadelesinde en büyük rakibi Cem olacak. Finalde karşı karşıya gelen ikili birbirine savaş bayraklarını çekerken, aşk ve rekabet ikileminde neler yaşanacağı seyircide büyük bir merak uyandırdı.

Yapımcılığını Kerem Çatay ve Ömer Özgüner'in üstlendiği 'Cam Tavanlar'ın senaryosu Meriç Acemi'nin imzasını taşırken dizinin yönetmen koltuğunda Fehmi Öztürk oturuyor. Bensu Soral ve Kubilay Aka'yla beraber dizinin oyuncu kadrosunda Hatice Aslan, Utku Ateş, Ahmet Melih Yılmaz, Beril Kayar, Ayten Soykök, Mehmet Bilge Aslan, Şifanur Gül, Alper Kut, Aziz Caner İnan, Gizem Erdem, İsmail Karagöz, Şehnaz Bölen Taftalı, Ayhan Işık ile Cevdet Arıcılar gibi genç ve usta isimler bir arada yer alıyor.

''Cam Tavanlar'', yeni bölümüyle Çarşamba akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

İşte Cam Tavanlar'ın 2. Bölümünden 2. Tanıtım;